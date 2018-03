Fiedler: Demostrace, nebo dlouho připravované divadlo?

Po uplynulém týdnu jsem si při víkendu našel trochu času k napsání mého malého komentáře na proběhlé události minulého týdne.

Minulý týden začal pondělními demonstracemi proti zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou parlamentní komise pro dohled nad GIBS (a současně proti vládě bez důvěry A.Babiše a dnes už zcela profláknuté koalici ANO-SPD-KSČM, ať už jí dáme jakýkoliv přívlastek). Proběhly, tuším, v 11 městech a účast nebyla malá – nu ostatně celé pondělí jsem z různých rozhlasových stanic slyšel upoutávky (pardon „zprávy“), že pořadatelé vyzývají k účasti na nich. A tady se zastavme trochu u těch pořadatelů, u té organizaci demonstrací.

V roce 2012 jsem byl spolupořadatelem (dovolím si říct hlavním organizátorem – přímo ohlašovatelem) demonstrací proti Kalouskovo-Nečasově vládě v Ostravě. (další demonstrace byly současně v Praze a v Brně). Že jste o nich tolik (vůbec?) neslyšeli, i přesto, že v březnu 2012 bylo Masarykovo náměstí v Ostravě docela slušně zaplněno? (5-6 tisíc osob, petici na náměstí tehdy v dlouhé frontě podepsalo přes 3 200 osob během odpoledne). No neměli jsme přízeň médií, koupit jsme si je nemohli a na ruku jako TOP09 a Demokratickému bloku nám ČT nešla. Uvádím to jen proto, že o organizování demonstrací přece jen něco vím a nějakou zkušenost mám.

A teď zpátky k té pondělní demonstraci z minulého týdne a na úvod trochu faktické rekapitulace (vůbec se nevyjadřuji k volbě Z. Ondráčka, jen stručně uvedu, že podle mne ztratil soudnost on, navrhovatel i poslanci, díky jejichž hlasu byl zvolen – kritikům jen nádherně nahráli ...).

Opětovná volba (myslím to byl třetí pokus) proběhla v pátek 2.3. Jako bývalý poslanec se umím orientovat na webu Sněmovny a snadno jsem si ve stenozáznamu našel, že k vyhlášení výsledků prvního kola této volby došlo cca v 11:35 hod. A k vyhlášení výsledků druhého rozhodující kola došlo ve 12:25 hod. (ten den, tedy v pátek v poledne). Demonstrace proti jeho zvolení byly naplánovány a proběhly hned v pondělí 5.3. večer. (jen pro úplnost zdůrazním notoricky známé, že v sobotu ani v neděli magistráty nefungují a v pátek (zvláště po poledni) už v drtivé většině případů (ne-li vždy) rovněž.

Pro pořádání shromáždění občanů (demonstrace) je nutno podat ohlášky předem. Ověřil jsem si na magistrátu v Ostravě, že aktuálně se požaduje lhůta minimálně 5 dnů (v roce 2012 bylo vyžadováno 30 dnů). Ale pokud chcete vystavět pódium, je nutno žádat o povolení záboru plochy, předložit situační plánek a doložit souhlasné stanovisko příslušného odboru (OSŘP), nebo jím stanovených podmínek, případně (já to musel dokládat vždy) i stanovisko Dopravního inspektorátu PČR. (zdroj elektřiny pro ozvučení a osvětlení je dnes snadné řešit elktrocentrálou – to už komplikace není).

Opravdu mám(e) věřit tomu, že od pátečního poledne do pondělního dopoledne (a běželo to už přes víkend, kdy byly pondělní demonstrace prezentovány) toto všechno řádně proběhlo ve všech 11 městech na vše 11 magistrátech? (a že se podařilo vše zorganizovat – podia včetně montáže, aparatury, přepravy apod. … vše na počkání?)

Ne, asi stejně jako já jste dospěli k závěru, že tyto pondělní demonstrace byly organizovány a připravovány dlouho dopředu. Zajímavé by bylo ptát se, kdy příslušné magistráty dostaly nutné ohlášky a jak to bylo se zábory ploch na místech demonstrací? Nebo tady šel někdo někomu hodně na ruku, a co se vyžaduje jindy najednou neplatilo? Odpověď ponechávám na vás....

A ještě trochu statistiky k dané páteční volbě (údaje opět čerpám ze stenozáznamu Sněmovny):

V prvním kole volby bylo vydáno 153 hlasovacích lístků, odevzdáno 152. Pro zvolení tedy bylo nutno získat 77 hlasů (tzv. Kvorum) Z.Ondráček získal 74, Z.Majerová 32, M.Ferjenčík 29. Pro opozici dostatečně alarmující výsledek, aby zmobilizovala všechny své členy, ale … V druhém kole bylo vydánoé 155 lístků, odevzdáno 154, kvorum tedy bylo 78. Z.Ondráček získal 79 hlasů (a byl zvolen), Z.Majerová 57.

Pokud by někdo nejdříve od pátečního odpoledne do pondělního rána stihl takto demonstrace (současně v jedenácti městech) zorganizovat, byl by organizační génius.

Tomu ovšem absolutně nevěřím. Bylo to dopředu (dlouho dopředu?) vše velmi dobře naplánováno, což z hlediska organizačních dovedností nezbývá, než ocenit, že?.

Důvodů, proč protestovat je víc než dost, stejně jako důvodů, proč nesouhlasit s (ne)vládnutím Andreje Babiše. S mnoha důvodu se ztotožňuji a chápu je. Ale i přes to se nemohu ztotožnit s těmi, kteří před týdnem ten pondělní cirkus zorganizovali.

Myslím, že drtivá většina občanů to pochopila. Jen mě děsí, co všechno umí ta „demokratická“ opozice zorganizovat? Ten výpadek proudu při sčítání hlasů posledních sněmovních voleb a zázračné překonání 5% hranice jistého subjektu na poslední chvíli mi bude ještě dlouho vrtat v hlavě.... Nejsem žádný ajťák, počítačový expert ani statistik. Ty volby nás stály půl miliardy a mně jako laikovi vrtá v hlavě – oni tam neměli (při tomhle „rozpočtu“) žádný záložní zdroj?...

