Filip (KSČM): Návrat dětí do škol a otevření venkovních sportovišť. Dvě podmínky opakujeme stále

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Já jsem se dopoledne při hlasování o programu vzdal svého slova, nechtěl jsem to rozšiřovat, tu nemístnou debatu, ale vzhledem k tomu, že ji sem pan předseda Jakub Michálek vnesl zpátky, tak mi dovolte říct jednu poznámku. Ta se týká toho, jak se chováme. Mnozí tady hovoří o ústavnosti, zákonnosti, dodržování právních norem, dodržování závazků a podobně, ale nedělají si s tím žádné starosti, když jim to nevyhovuje. My jsme součástí mezinárodního společenství, máme uzavřeno přes 200 mezinárodních smluv, ze kterých nám plynou povinnosti a závazky a také práva. Mimo jiné jsme součástí nejen Evropské unie, OSN, OBSE, ale také OECD a dalších organizací včetně mezinárodních dohod o ekonomických otázkách. A už tím, že jsme vyřadili čínského dodavatele, aspoň podle toho, jak to bylo prezentováno, jsme samozřejmě naše mezinárodně právní závazky porušili. Dovolím si ocitovat reakci Čínské lidové republiky na to rozhodnutí, které tady bylo kritizováno. Budu velmi stručný, přečtu jenom část.

Čínská strana si všimla příslušné zprávy a vyjadřuje vážné znepokojení a silný nesouhlas nad tím, že česká strana vyloučí čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt. Je nutné upozornit, že tento postup české strany se vážně odchyluje od zásady spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu, a vážně poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku. Čínská strana proto vyzývá českou stranu, aby napravila tento nesprávný postup, důsledně dodržovala zásady tržní ekonomiky, spravedlivé soutěže, skutečně poskytla čínským společnostem otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí vhodné pro investování a provoz v České republice, a vytvářela nezbytné podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou.

Já to cituji proto, abychom si uvědomili, jak absurdní byla debata, která tu ráno byla. Velmi absurdní. Kolik jsme slyšeli slov o transparenci, kolik jsme slyšeli slov o dodržování zákonů a závazků, ale my si tady debatujeme, jako by se nás to netýkalo. Jako kdybychom mohli netransparentním způsobem nebo s porušením svých závazků v rámci mezinárodních dohod vyloučit kohokoliv. Ano, je to jistě naše právo, ale také musíme nést za to určité důsledky.

Tolik tedy ještě k té debatě, kterou sem vnesl zpátky ve svém vystoupení Jakub Michálek. Já odmítám jakékoliv nařčení o tom, že Komunistická strana Čech a Moravy něco obchoduje, dělá nějaké kšefty, ať je říká kdokoliv. Já to odmítám. Když jsme v únoru řekli zásadní ne prodloužení nouzového stavu, tak naše podmínky byly jednoznačné, teď je přijímáte všichni. To znamená, návrat dětí do škol, a druhou podmínkou bylo otevření venkovních sportovišť. Tyto dvě podmínky opakujeme stále. Nejsou to žádné podmínky, které mají nároky na státní rozpočet, nejsou to žádné podmínky, které by snad nějakým způsobem omezovaly vládu. Byly to podmínky, které se dají udělat jak v nouzovém stavu, tak ve stavu nebezpečí. Upozorňovali jsme na to.

Dnes jsme jasně řekli - po tom, co jsme si ověřili stanoviska občanů České republiky ve všech 14 krajích, co si o tom myslí. Já nebudu mluvit za všechny, jako tady dělali někteří jiní. My skutečně víme, že společnost je rozdělena, že část občanů si přeje prodloužení nouzového stavu, část občanů si nepřeje to prodloužení nouzového stavu. Mají pro to své důvody. A opakuji, nemluvíme za všechny. Mluvím jenom o tom, že názory na tuto věc jsou rozdílné. A jestliže ti, kteří s námi komunikují, s kterými trvale mluvíme, kteří jsou našimi voliči, říkají - ano, je pro nás důležité, aby tady byly podmínky vytvořeny tak, aby se člověk cítil bezpečně, aby mohla být zajištěna zdravotní péče, tak se takto rozhodujeme. A jediné, co jsme přidali v těch podmínkách od toho února vůči vládě, je, že to omezení na okresy je nesmyslné. Není nikde prokázáno, že to omezení vstupu do okresu přineslo nějaké zlepšení v tom šíření pandemické nákazy. Není to prokázáno! Můžeme to doložit řadou článků, které vycházejí, můžeme to doložit i řadou studií, které dělají renomovaní epidemiologové, nikoliv ti, kteří se sice mohou chlubit lékařskými tituly a dalšími akademickými tituly, ale jsou to epidemiologové. Nebylo to prokázáno, a proto jsme se rozhodli, že tu podmínku rozšíříme o to, aby ten pohyb byl omezen na kraje. A zase vycházím jenom z ústavních pravidel České republiky, že samospráva je na úrovni obce a kraje a že krizové štáby zřizují obce a kraje. A že partnerem pro ústřední krizový štáb bude krizový štáb kraje. Co je na tom nelogického? Naopak, logiku to má zásadní, a to ekonomickou, že je potřeba méně policistů, méně vojáků, kteří budou hlídat hranice okresů, které jsou, promiňte mi, v podstatě jenom soudní, a umožní to tedy tyto uvolněné síly, ať už Armády České republiky nebo Policie České republiky nebo jiných složek Integrovaného záchranného systému, (využít) právě pro boj s pandemií.

A jestli tomuhle někdo říká kšeft, tak já tomu říkám nastavení podmínek podle zákona o bezpečnosti státu. Pojmenovávejte si to, jak chcete. Můžete nás urážet. Ale jenom lžete!

Děkuji vám.

