Filip (KSČM): Nejen o přestavěných prioritách za posledních 33 let

Když budu konstatovat, že máme jedny z nejdražších, ne-li vůbec nejdražší ceny energií v Evropě, neřeknu nic nového a ani se o tom rozepisovat nechci. To je fakt a je dostatečně známý. Proč tomu tak je, ví rovněž každý, kdo vědět chce. A může se Vláda ČR v této souvislosti dnes a denně zaštiťovat chvalozpěvy o tom, jak občanům pomáhá. Že je to lež vám řekne každý na potkání a v hospodě k tomu přidá i pár peprných slov.

Na margo toho lze konstatovat jediné - předseda Vlády České republiky Petr Fiala se svým sborem stejně "vlasteneckých" ministrů hodil občany přes palubu ještě dříve, než ČR jako Titanic řítící se do hlubin krize vůbec vyplul.

Dějí se věci, které by před 33 lety ve snu nenapadly ani toho největšího odpůrce tehdejších společenských změn. Kdyby to samé předváděli komunisté před listopadem 1989, tak by se asi "samet" nekonal, ale bylo by to na defenestraci. A dnes? Ještě pořád určitá část veřejnosti Fialovu kabinetu tleská a předsedu vlády div že nevynáší do nebes, jak je na něho pyšná a hrdá. Je to ta část, která si říká, že krize přivede střední třídu do bankrotu a "oni" si koupí jejich majetky za pár korun.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Omlouvám se za malou vsuvku, ale neodpustím si ji. Nedávno jsem na sociálních sítích četl dobrý vtip - že prý vůbec nevadí, že Petr Fiala moc neumí anglicky, že v Bruselu stejně na všechny příkazy odpovídá výhradně a pouze "yes, ok, yes", a to že se už naučil vyslovovat správně a bohatě si s tím vystačí. Zle je v zemích českých...

Tak či tak a v porovnání se sousedními zeměmi ještě o to více. Tak například s Rakouskem. Dostal se mně do rukou ceník elektřiny a plynu pro domácnosti právě tam, platný od 1. září 2022. V přepočtu na českou měnu zde 1 kWh elektřiny vychází zhruba na 8,11 Kč, při nočním tarifu dokonce jen na 6,1 Kč. Pokud český občan právě obnovuje smlouvu s dodavatelem, hrozí mu, že bude platit až dvojnásobek běžné rakouské sazby - v každém případě ale zaplatí za 1 kWh přes 10 korun. A to, prosím, Česká republika je na rozdíl od Rakouska celoročním vývozcem elektrické energie, zatímco naši jižní sousedé jsou rádi, když vůbec pokryjí po dodávkách od nás vlastní spotřebu. Nehledě k tomu, že Rakousko na rozdíl od ČR patří podle oficiálních mezinárodních statistik mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa s vysokou kvalitou života a velmi dobrou úrovní sociálního zabezpečení.

Jen pro vaši zajímavost - průměrný plat v Rakousku činil na počátku roku 2021 4055 eur, tedy zhruba 103 200 Kč. Tehdejší průměrný plat v České republice odpovídal zhruba 34 procentům průměrných mezd vyplácených v Rakousku.

Žít dál svůj sen si můžeme i o jejich cenách plynu, jehož kilowatthodina v dražším z obou nabízených tarifů přijde rakouského občana se vším všudy, čili v koncové ceně, přibližně na 3.66 Kč.

Tragické na tom všem je, že energetická krize, to nejen v České republice, ale v celé Evropě, vůbec nemusela propuknout, kdyby v čele jednotlivých států byly národní vlády, nepodřízené protinárodní a protievropské Evropské unii. Primitivní nenávist k Rusku, a především sebezničující ignorace ještě nedávné prosperity starého kontinentu v prvé řadě jen a jen díky levným ruským energiím, nás vtáhla do situace, kdy dochází k systematické deindustrializaci Evropy v zájmu záchrany krachující ekonomiky Spojených států amerických. Vláda Petra Fialy je žel jen slouha. Je jedním z nejposlušnějších a nejoddanějších zastánců a propagátorů této řízené likvidace evropského průmyslu s fatálními dopady na každého jednotlivce, včetně generací příštích. Za toto nás/vás jednou budou naše/vaše děti proklínat... Ten čas dříve či později nastane. Kdysi někteří emigrovali do Rakouska, že doma nemohli nerušeně poslouchat "od mikrofonu vás zdraví Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň..."

Dnes by mnozí do Rakouska taky rádi utekli, ale nemají na benzín nebo naftu, a tak si jen těžko mohou ohřát, uvařit si a umýt se teplou vodou. Špinaví jít nechtějí.

