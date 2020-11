Filip (KSČM): Nezlobte se na mě, Evropa je energeticky nedostatečná

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, budu poměrně stručný.

Já si myslím, že samozřejmě většina zákonů má svůj dopad na občany České republiky, má dopad na fungování státní správy, má dopad na naše vztahy v rámci Evropské unie a má dopad i bezpečnostní. Samozřejmě kdyby nebyl ten tlak, kdyby nebylo toho jednání o tom, jestli je v energetickém mixu jádro tím bezuhlíkovým zdrojem, o který se snažila vláda České republiky, Francie, Švédsko a další státy, Finsko, tak samozřejmě by to bylo složitější, ale pokud se chceme k tomu dostat, tak vyjednávání s Evropskou komisí je podstatné, a proto se také zkracovaly lhůty. Já vůbec nevidím důvod, proč bychom se tím neměli dále zabývat, protože je potřeba, aby vláda České republiky při projednávání s Evropskou komisí měla karty na stole. A pokud jde o bezpečnost, tak samozřejmě my se tady dohadujeme na uhelné komisi, na jednání těch, kteří se zabývají energetikou, o tom, kdy skončí uhlí, jak bude nahrazeno a jestli ho nahradíme jádrem, nebo plynem. Já si myslím, že pokud bychom měli nahrazovat útlum uhlí plynem, tak budeme mnohem závislejší a bezpečnostně ohroženější stát, než když si postavíme jaderný zdroj, protože, nezlobte se na mě, Evropa je energeticky nedostatečná. Na to nestačí Norsko a zásoby. A zásoby plynu a ropy jsou buď na území Střední Asie, Ruské federace nebo arabského světa.

A že bychom byli v takových přátelských vztazích s těmito regiony, o tom bych vážně pochyboval. Takže potřebujeme zdroj, kdy ta technologie, která bude jistě minimálně evropská, pokud nebude celosvětová, protože výrobců jaderných technologií na světě moc nezbylo.

Před téměř dvěma lety jsme dělali první energetickou konferenci - velkou - kde bylo všech šest velkých dodavatelů. A všichni děkovali. Ať to byly francouzsko-japonské firmy, ať to byli zástupci americko-kanadského Westinghouse, ať to byly čínské firmy, ať to byly ruské firmy, tak všichni děkovali za to, že jsme dali rovné podmínky.

Včera jsme hlasovali o daňovém balíčku. A vy si opravdu myslíte, že když někoho vyřadíme tendru, že něčeho dosáhneme, že na to budeme mít finančně? Jako jestliže chcete omezit soutěž, tak řekněte občanům České republiky, že budete kupovat předraženou technologii. Jistě nás budou mít za to všichni rádi. A já nechci připustit, abychom byli energeticky závislí na ruském nebo arabském plynu. Říkám to na rovinu. A jestliže tendr, tak jak je vypsán, a já jsem rád, že jsme na té konferenci s vládou, na té videokonferenci řešili otázku toho, jaké to konsorcium může být. Jednání s jihokorejskými dodavateli bylo podle mě velmi úspěšné. Stejně tak jako byla nabídka jiných firem, ať už jde o francouzskou Arevu, anebo německý Siemens. Všechny tyto firmy se dávají do konsorcia s ostatními.

Já nejsem ten, který by preferoval Dukovany. Jedná se momentálně více o Dukovanech. Ale přeci pro Českou republiku je bezpečnostně nejlepší z pohledu energetické bezpečnosti, jaderné bezpečnosti, ale dokonce i politické, tedy mezinárodně-politické bezpečnosti Temelín, protože v něm jsou dodávky jak z Ruské federace, tak ze Spojených států amerických. A já Temelín znám důvěrně, bydlím od něj 20 kilometrů. A moc dobře si pamatuji jako mladý začínající politik, když jsem tam jezdil v 90. letech, ještě v dobách federace. A je to jedna z nejmodernějších elektráren, kde právě dohoda mezi dodavateli z Ruské federace a ze Spojených států amerických ukázala, nakolik je tento projekt životaschopný. Jsou jenom dva takové životaschopné projekty - Sizewell ve Velké Británii a Temelín. A my to chceme vyloučit? Například spolupráci Rosatomu s - já nevím - se kterým z dodavatelů ze západní Evropy nebo ze Spojených států a Kanady? Já to vyloučit nechci, protože jenom taková dodávka nám zabezpečuje nejlevnější, nejmodernější a také nejbezpečnější elektrárnu. A nebudu stát před lidmi v Českých Budějovicích a budu říkat, ano, já jsem svým hlasováním způsobil, že tady máme dodávku o 100 %, nebo o 200 % dražší.

Děkuji vám.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



