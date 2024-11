Filip (KSČM): Všechny velké malé bytosti

Politický a hospodářský vývoj ve světě, a zejména situace v EU a v naší zemi naznačují, že doba, kdy se pro naši republiku stane nevyhnutelným jednat s Ruskem, zejména o dodávkách surovin, je za dveřmi. Zdálo by se nemyslitelným, že naši současní vládní a ústavní činitelé budou schopni takový ústupek udělat, totiž že budou schopni překonat své averze a jednat s Ruskem. V posledních dnech nám však tito exponenti protiruského tažení názorně ukázali, jak snadným je pro ně pružně a svižně reagovat, co se jejich zásad týče.

Sotva v USA skončily prezidentské volby, ve kterých nezvítězila jejich favoritka, nýbrž jimi zatracovaný protikandidát, udělali „obrat za pochodu“. A ten podle očekávání nejzdatněji zvládnul generál Petr Pavel. Nic mu nevadily nedávné výlevy jeho přítele po boku Petra Koláře proti Donaldu Trumpovi, a dokonce s lehkostí peříčka se přenesl přes to, že to není tak dávno, co on sám označil Donalda Trumpa za odpudivou lidskou bytost, se kterou neměl chuť si podat ruku.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 11235 lidí

Překonal i svá prohlášení o tom, že doufá, že příležitost s podáním ruky už mít nebude. Myslím, že se mu teď snadno splní. Stejně jako se mu splnilo jeho vroucí přání, aby američtí voliči neudělali stejnou chybu a nesáhli dvakrát po Donaldu Trumpovi.

A tak ze dne na den prezident Pavel šel příkladem vládní čtyřkoalici a vysekl nejen další ukázkový obrat za pochodu, ale dokonce tak svižnou piruetu, kterou by mu mohla závidět leckterá primabalerína. Novému americkému prezidentovi srdečně blahopřál, sliboval a projevil svoji servilitu. Jeho příkladu následovali včerejší nejhorlivější stoupenci Kamaly Harrisové, jako Markéta Pekarová Adamová, Danuše Nerudová, Miloš Vystrčil a další…

Takže teď už si každý dokáže představit, jak snadno se může měnit vztah tohoto výkvětu svérázné čtyřkoaliční diplomacie k Rusku, jak pružně změní naše současná vládní garnitura svůj vztah k včerejší „říši zla“. Asi se nikdo nebude divit, když stejně jako americkému prezidentu vzdá svůj písemný hold Markéta Pekarová Adamová jak v češtině, tak v jeho mateřštině (podobně, jak to učinila ve vztahu k Donaldu Trumpovi).

Kdo jste s ní zadobře, pošlete jí azbuku, všechny tyto velké malé bytosti ji totiž brzy budou potřebovat. Jen mám obavu, že takové veletoče nebudou přijatelné pro Rusko, které si radši počká, až tato společnost, jejíž morálkou je jen vlastní prospěch, bude nahrazena někým důvěryhodným. Konjukturalisté a obraceči kabátů totiž většinou důvěru nemají.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky