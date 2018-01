Fleischer (SPR-RSČ): Česko nemá prý zaměstnance – švédský trik, nebo lakota firem?

Před několika lety Švédsko vypustilo podobné zvěsti, ačkoliv firmy zaměstnance fakticky nepostrádaly. Účelem bylo zdůvodnit chystanou invazi tehdy 400 000 muslimsých imigrantů do země a vylhaná a medializovaná nouze o pracovní síly byla jen trikem jak zdůvodnit přijímání takového počtu muslimů, za něž politici inkasovali nemalé sumy, tedy šlo o pouhou korupci a zaplavování Evropy jinými kulturami, které mají úmysl časem přerůst původní populaci a převzít relativně bohaté západní země a bezpracně se vozit v BMW.

Příčina mediální masáže o tom, že je nedostatek pracovníků, může být také následkem pozvání na kobereček do Evropské komise dnes již naštěstí minulého premiéra Sobotky, kde mu bylo vyčítáno, že kupní síla Čechů je tak mizerná, že si na Česko stěžují banky i obchodní řetězce, protože mzdy jsou malé a každý druhý Čech má statisícové exekuce.

Faktem však zůstává, že za hodinu práce si ještě i dnes Němec koupí 2x až 4x víc, než Čech.

O Američanech, Holanďanech a Švédech nemluvě. Průměrný pracovník, nikoliv manager, si ve Švédsku koupí z jedné mzdy notebook a ještě zaplatí jídlo a nájem bytu. Čech na notebook musí šetřit 3 měsíce.

Že jsou má tvrzení pravdivá, nemusíte ověřovat ani letem do Švédska či USA, i když to vřele doporučuji, zvláště zaměstnavatelům, stačí se podívat na reklamní bloky řetězců ICA a Coop, kde vidíte ceny zboží, stačí si najít webové stránky Walmartu a užasnete nad cenami iPhonů a notebooků i ostatní techniky i domácích spotřebičů, šatstva atd.

Říká se, že 4% firem se z Česka přemisťuje do zahraničí, protože prý nejsou zaměstnanci. Kdo by také pracoval za mizerných 70 až 100 korun za hodinu? Ovšem to je přesně opačná politika, na rozdíl od prezidenta Trumpa, který vytváří takové podmínky, aby americké firmy se vracely zpět z oblastí levné pracovní síly do USA. Jsou to právě USA, kde za poslední 3 roky vzrostly státní minimální mzdy vysoko nad úroveň federální minimální mzdy.

Že je spotřeba tahounem americké bohaté společnosti, samozřejmě mimo další známé zdroje, to vidíme na cílech například měst jako Los Angeles a Washington D.C., kde do dvou let chtějí dosáhnout minimální mzdy 20 Dolarů za hodinu práce brutto. A zároveň znatelně omezit přísun pracovních imigrantů s jistými profesními výjimkami.

Evropa jde ovšem někam jinam a zaplavuje se špinavou lůzou, která nikdy pracovat nebude a nebude ani přínosem pro domácí populaci. Česká republika navíc stále šetří, i když není proč, protože sama Evropská unie vyzývá k lepšímu čerpání a využívání dotací pro rozvoj infrastruktury a podnikání, podpory zvýšení motivace k práci a růstu ekonomiky obecně. Ovšem Česko má, díky České televizi, stále stejné partaje u moci a stále hloupější politiky, kteří kradou v takové míře, že očekávaný efekt dotací z EU není nikde vidět a mnohým by se udělalo zle, pokud by viděli množství peněz, které z Evropské unie do Česka proudí a co vše by se za to dalo pořídit. Méně krást a více investovat a stavět. Pro názornost – v Česku z 10 politiků krade 9 a nestaví se žádné nájemní obecní byty. Ve Švédsku krade 1 z 50 politiků a staví se jen v Stockholmu 1000 až 3500 bytů ročně. A jde to!

Zvát k nám pouze experty a pracovní imigraci omezit na pracovité a kvalifikované Slováky, Ukrajince a Poláky. Minimální mzdu zvýšit, ale ne plošně, nýbrž oborově. Pro toto jsou však třeba nové oborové odborové organizace, ne ty dnešní komunistické odbory.

Odbory musí vyjednávat s podnikateli v jednotlivých oborech zvyšování mezd na základě konkrétních hospodářských výsledků sektorů podnikání tak, aby zvyšování mezd bylo systematické a efektivní, nikoliv plivnutím do moře, nebo likvidací zaměstnavatele.

Česká republika chrlí tisíce inženýrů z různých vysokých škol, kteří by na základě jejich potenciálu v dobách tvrdé komunistické totality, nebyli hodni ani sáhnout na kliku vchodových dveří jakékoliv vysoké školy. Vysoké školy dostatečně nepodporují talentované, inteligentní a schopné studenty, nýbrž propouštějí s „odřenýma ušima“ průměrné tisíce studentů a tak jsme zaplaveni statisticky odpovídajícím počtem odiplomovaných osob, které nesou titul Ing., ale jejich znalosti a kvalita přípravy je mizerná, což se projevuje na jejich práci – mizerné (ne)vedení podniků, nezvládnutý marketing, zastaralá a špatná práce s lidmi, necúta k platícím klientům a celkově jedna z nejhorších úrovní vedení firem v Evropské unii.

Pokud použiji slova prezidenta Zemana, pak jestliže pitomci jsou v politice a v managementu firem, nelze očekávat žádný růst a ani zájem o práci.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Demotivujícím prvkem pro potenciální české pracující je skutečnost, že nám vládne od roku 2001 řádně zbohatlá a nahlas mlaskající exekutorská lobby, která svými světově rekordně vysokými „náklady řízení“ předlužila statisíce českých občanů. Ti nemohou užívat bankovní účty, protože zkorumpovaní politici nechtějí zřídit chráněné účty před exekutorskými vymahači a tak lidé místo v práci končí na ulici, v blázinci, nebo na hřbitově a ti, kteří mají ještě sílu a věk, v zahraničí na Západ od Aše.

Nikdo nebude pracovat, pokud mu nezůstane po zaplacení nájemného a jídla, vůbec nic. Když vše doslova sežere exekuční průmysl, jehož česká podoba nemá ve světě obdoby.

Politická vůle cokoliv změnit tu není a v pořadech, kde vystupují Českou televizí vypropagovaní Piráti, se občané dozvídají, že Piráti nevědí o práci v parlamentu a tvorbě zákonů vůbec nic a nejsou schopni ani pochopit základní principy politiky. Nechtějí prý vládnout, nechtějí prý „dinosaury“ ale plánují, že porazí ANO a Babiše a v roce 2021 sestaví svoji jednobarevnou vládu po „drtivém vítězství“ ve volbách. A pak bude všem báječně. Asi.

Současně s nimi sedí v parlamentu to nejhorší, co zbylo ze starých stran a samozřejmě co má svoji starou omletou rétoriku Václava Klause či Miloše Zemana z období, kdy si tito dva pánové předávali nejvyšší státní funkce.

Pokud sečteme pitomce odshora až dolů, v to počítaje nevolící, nebo špatně volící, pak nám vyjde neradostný výsledek: Změna = 0.

Politici bohatých západních zemí se baví tím, jak se Česko necelých 30 let plácá stále v bahně kdesi na dně Evropy a samozvaní vůdci státu a připitomělí podnikoví inženýři s horkým diplomem se domnívají, že se vše zakamufluje zmatečnými ekonomickými frázemi a statisickými výpočty a články o tom, jak rosteme a jak náš průmysl a služby naléhavě potřebuje nové pracovní síly. Přitom úřady práce praskají ve švech, v Brně dokonce vystavěli nový palác, hned vedle soudního, který pojme 4x více úředníků, než ten starý, který dnes funguje jako podpisovna sociálních dávek, kam si chodí pro svých, od roku 2012 stále stejných 3410 korun měsíčně mraky některých léta nepracujících cikánů a kriminálníků i bílých asociálů bez schopnosti se sami uživit.

Téměř 30% firem prý muselo vloni odmítnout zahraniční zakázky, pro nedostatek pracovníků.

To může být pravda. Kdo by stál ve výrobě u stroje 12 hodin na nohou za 20 000 Kč brutto a ještě s pěti exekucemi na krku, kde dluh činí 10% z celkové částky vymáhané exekuce na každém druhém pracujícím v ČR? Zbytek, tedy 90% jsou penále a úroky a odměny soukromých exekutorů a advokátů, kteří za sepsání žaloby inkasují 40 000 korun atd.

Česko neumí nekrást, neumí zaplatit za práci, neumí adekvátně ocenit zboží ani nájem bytu, neumí vést podniky ani stát. Prezidentovo oblíbené slovo „pitomost“ je vidět od parlamentu a vlády až po statistiky, ekonomy až po slavný management firem, kde je běžné, že ani provozní ředitel restaurace, kam mu chodí stejná klientela se stejnými zvyky po celá léta, neumí odhadnout spotřebu pečiva a nápojů a tak se každý den vyhazují bedny housek, nebo host nedostane jeho oblíbenou whisky, protože není, došla, nenakoupila se. Proč by se pan manager s horkým diplomem a platem 100 000 korun obtěžoval s nějakým řízením podniku, když ono to nějak funguje samo? Za to vyhodí barmana, nebo kuchaře a bude to v pořádku.

Počínaje těmito managery a konče novými poslanci, kteří ještě ani nečetli jednací řád Poslanecké sněmovny a už budou brát první plat, nemůže logicky tento stát skončit dobře.

Jestliže se v Brně postaví palác dopravního podniku za miliardy, kde management bere milionové platy, ale musí se šetřit a tak ve 400 tisícovém Brně jsou 10 až 20 minutové proluky mezi tramvajemi a v roce 2018 nemají ještě ani klimatizaci, pak asi něco nění úplně „oukej“. V Brně je dražší roční jízdenka, než v Praze, která má o stovky kilometrů více a nákladově je úplně jinde. Přitom pokud jde o dopravní podnik, v Brně by jezdily komunistické hrkající tramvaje dodnes, pokud by nové nezaplatila Evropská unie, které se zde nechci zastávat, nýbrž konstatuji fakta, čitelná na samotných strojích na tabulkách s hvězdičkami našroubovaných v tramvajích – pro méně chápavé.

Sice jsme se zbavili ODA a VV, ale živíme jiné parazity, kteří se do pracovního tempa nehrnou a nevytrhnou to ani starostové a kdo ví na čem údajně nezávislí, kteří proklouzli vloni do Poslanecké sněmovny v posledních vteřinách sčítání hlasů na ČSÚ, za který mluví bývalá mluvčí Exekutorské komory Báčová a jehož servery spadly v prvních minutách sčítání. Starostové sedí v parlamentu, chráněni imunitou, aby na ně nemohla Policie ČR za jejich „zásluhy“ v zastupitelstvech obcí.

Vítejte v Kocourkově, přátelé. Ovšem zase na druhé straně určitě znáte jednu českou kapelu a jejich hit Signální a tak zase někdy nashledanou v roce 2021, možná i dřív, záleží na Policii ČR.

(převzato z Profilu)

