Fleischer (SPR-RSČ): Trapné divadlo v poslanecké sněmovně – každý ví, co se mělo dělat

Je zajímavé, když se tahají politické strany o moc v hlasování o důvěře vládě, jak najednou všichni vědí, co by se mělo v parlamentu udělat. Jak opozice, tak vláda, žádající o důvěru. Kde budou jejich slova za dva měsíce?

Když slyším z úst premiéra Babiše, co vše chce udělat dobrého pro lidi, pro studenty, pro důchodce, pro podnikatele, pro dopravu, pro energetiku, tak bych i uronil slzu, pokud bych neznal politiku Babiše – daňová Kobra drancující nebohé OSVČ a malé „eseróčkaře“, kteří si vydělají sotva na provoz firmy a domácnosti. Řádící exekuční mafie, kterou nezastavila ani jedna vláda. Předražené státní zakázky a podvody v dotacích.

Na druhé straně vystupuje trdlo a známý parlamentní žvanil Fiala, ověnčen akademickými tituly nám vysvětluje, že v ČR nemáme dálnice ani rychlovlaky. Možná tu nemáme ani stromy, pane profesore Fialo z té vaší jediné správné strany, která to tu dá do pořádku. Je mi ctí, že jste citoval má slova, která jsem zde psal: „budeme vás hlídat po dobu vaší vlády, budeme tvrdí a budeme trvat na plnění vládního programu“, asi se vám to na mém profilu líbilo a tak jste to opsal a řekl ve Sněmovně. Na víc vy nemáte. Nejste jiný, než lichvářka a plagiátorka Malá, ta alespoň odstoupila.

Vaše ODS nedělala nic jiného – drancovala malé živnostníky, lhala, že jim zjednoduší administrativu a že sníží daně a bude rozpočtově odpovědná, o čemž jste mlel i dnes ve své plamenné řeči. Ale pokud si dobře vzpomínáme, tak ODS zkomplikovala život i nezaměstnaným, kteří dnes chodí na dva úřady práce a nezjednodušila podnikatelům ani jedinou A4 papíru, nesnížili jste daně, ale zvýšili a to všechny, včetně daně z prodeje nemovitosti. A rozpočtová odpovědnost? Váš ministr za ODS Chalupa rozdával miliony pochybným sdružením, která nic nedělala a byla vytvořena pro formu jen účelově a spolu s Kalouskem jste vy ODS a TOP09 rozházeli 400 miliard korun, které chyběly po vaší vládě v rozpočtu, ale zato vaši ministři a poslanci i jejich kamarádi „podnikatelé“ byli o to bohatší, o co víc nyní musí do rozpočtu zaplatit pracující a podnikatel na daních, protože vaše strana to byla, spolu s TOP09, která rozházela stovky miliard, stejně jako později ČSSD.

ČSSD má plná ústa medu a najednou si vzpomněla i na fakt, že lidé nemají kde bydlet a co jíst i když pracují a že máme v Česku místa chudobná bez investic a bez práce a místa bohatá a přeinvestovaná téměř s plnou zaměstnaností. To víte až dnes? Že jste to nevěděli celé roky, co jste se Sobotkou strašili ve Strakovce?

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Je úplně jedno jak dopadne hlasování, protože každý tam v Poslanecké sněmovně dnes výjímečně bude vědět co je třeba udělat, ale za dva měsíce už to „nepůjde“.

Jste stejní všichni zleva doprava a to včetně STAN, kteří prolezli o volbách do PSPČR na poslední chvíli o pár desetinek procenta. Nedělají nic. Nejsou přínosem.

KDU-ČSL si najednou vzpomněla na rodiny a na spravedlnost a KSČM najednou ví, že máme nízké mzdy? To jste nevěděli celá desetiletí, co sedíte v parlamentu?

Dnes, milí občané, uslyšíte v Poslanecké sněmovně z úst poslanců vše, co vás občany pálí a co je třeba řešit. Je divné, že to říkají právě ti, kteří seděli v parlamentu celou dobu a měli k tomu mandát, pravomoc a hlasovací právo, ale neudělali vůbec nic.

Jaká shoda najednou panuje v parlamentu, že se nestaví byty a že sociální systém je špatný. Že jste se neshodli v parlamentu dříve a nezlepšili to? Proč jste nic neudělali? Dnes to víte?

A tak bude nejlepší, když se vezmete za ruce a odejdete z Poslanecké sněmovny všichni a pustíte tam ty lidi, kteří možná nemají tituly a desetiletí praxe sezení a tlachání v parlamentu, ale vědí co je třeba udělat z pozice občana a udělají to. Vy neuděláte nic, stejně jako jste neudělali nic od počátku svých mandátů. A tím, že potvrzujete, že o problémech víte jen dokazujete, jak jste na lidi a Českou republiku celé roky ve svých dobře občany placených poslaneckých funkcích kašlali a kašlat budete i dál. A proto nejen jako místopředseda SPR-RSČ, ale i jako občan vás vyzývám – odejděte a rozpusťte tuto ostudnou trapnou sestavu, která zabírá místo v Poslanecké sněmovně.

