Fleischer (SPR-RSČ): Česká republika – politika naruby, ve vládě kriminálníci, lichváři a podvodníci

Premiérem republiky je osoba trestně stíhaná pro kauzu kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo, což potvrdil státní zástupce Jaroslav Šaroch, který zamítl Babišovu stížnost proti obvinění jako nedůvodnou.

Trestní řád v § 160 říká, že „Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby…“

Trestním stíháním přechází trestní řízení z fáze prověřování okolností, zda trestný čin spáchán vůbec byl, do fáze vyšetřování spáchaného trestného činu, a je proto zahajováno navíc až poté, co je dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba.

Není tedy pochyb o tom, že premiérem byl spáchán trestný čin a to v rozsahu 50 milionového podvodu.

V demokratických zemích by nejen trestní stíhání, ale pouhé podezření, bylo důvodem k odchodu dotčené osoby z politiky. V České republice stojí takováto osoba v čele vlády.

K tomu je třeba připočíst podnikatelku v oblasti insolvencí, ale také poskytovatelku malých úvěrů s vysokou RPSN, která navíc čelí obvinění z plagiátorství hned dvou prací, na jejichž základě získala pofiderní kvalifikaci, kterou se nyní hájí, jakožto nová ministryně spravedlnosti.

Justici tedy povede lichvářka a osoba obchodující s dluhy a oddlužením současně a pravděpodobně osoba bez právnického vzdělání a praxe.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Přesto komunistická strana podpořila vládu miliardáře a majitele firem, kde dle komunistické rétoriky jsou zaměstnanci vykořisťováni Babišem nízkými mzdami. Ale to komunistům nevadí, když jim budou zachovány placené funkce v dozorčích radách, mj. ČEZ.

Komunisté tedy hájí zájmy velkokapitalisty, sociální demokraté zvyšují nájmy v pozicích zastupitelů obcí a měst a liberálové regulují mzdy a zákony, které mají oklešťovat práva zaměstnanců a jsou pasívní ve věcech, které mají pomáhat OSVČ a malým podnikatelům, což by se od pravice dalo očekávat. Pravice v ČR dělá politiku, která vede ke snížení spotřeby, tedy tržeb podnikatelské sféry. Zvláštní. Všude jinde na světě je to naopak. Ale jsem v ČR.

Máme politické spektrum, které nese jisté názvy, ale jejich konání těmto názvům odporuje, ba dalo by se říci protiřečí.

Je tu i žalostný fakt, že řada politiků v jiných dnešních stranách, které se tolik bijí za demokracii a svobodu, byli před listopadem 1989 v tehdejší KSČ, nebo dokonce spolupracovali jako udavači tehdejší komunistické státní bezpečnosti, viz mj. premiér Babiš, který do dnešního dne tuto informaci nevyvrátil a přesto jej prezident Zeman již podruhé pověřil sestavením vlády.

Občan tak jednak nemá vládu, kterou volil a jednak vůbec neví, kdo vládne a co od těch stran může čekat. Název strany a její program se totiž liší od skutků, které tyto strany v parlamentu a vládě konají.

Nevyjímaje z těchto rozporů i KDU-ČSL, která zastává nezdanění církevních restitucí, tedy strana, která má být křesťanská, hájí zájmy mamonu, což je v rozporu s učením Ježíše Krista.

Přitom pomoc Česku je tak snadná. Stačí zcela vyměnit kompletně celou Poslaneckou sněmovnu za médii utajované jiné politické strany a jejich odborníky. Tedy nové volby, ovšem ty si budou občané muset vybojovat sami, protože naši staří dlouholetí parlamentní kapříci se do vypuštění svého překrmeného rybníčku zcela jistě dobrovolně nepohrnou. Pomožme jim my, občané, voliči, plátci daní a jejich živitelé. Zaměstnavatel, pokud není spokojen s výkony zaměstnance, jej propustí a přestane jej platit. Proč to neuděláme my, občané ČR, když na to máme právo dle Ústavy České republiky?

Karel Fleischer, místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka, předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

(převzato z Profilu)

autor: PV