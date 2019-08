Foldyna: 700 milionů z našich kapes do Afriky? Absurdní!

Ministerstva vnitra, zahraničí a obrany, prý v rámci boje proti nelegální migraci, hodlají poslat do Afriky 700 milionů korun. Peníze by prý měly být využity na ochranu hranic některých afrických států, pomoc uprchlíkům v táborech a na podporu místních firem. Tato zpráva má skutečně tragikomický rozměr a jen dokazuje absurditu současné evropské politiky, jež není založena na realitě, ale na zbožných přáních.

Před každým na*ráním je prý dobré se zasmát, tak začneme tím, co je na tomto „boji“ proti migraci komického.

Představa, že se ty peníze v Africe nerozkradou. Představa, že africký vládce, který z Evropy dostane peníze na zastavení migrace, skutečně zastaví migraci, aby pak už z Evropy žádné peníze nedostal (takhle výpalné skutečně nefunguje). Představa, že migranti v táborech upustí od svého úmyslu přesunout se do Evropy, protože nebudou uvažovat takto: „Když nám Evropané, ti hlupáci, posílají své peníze až k nám do Afriky, jak se o nás asi postarají, až dorazíme k nim domů, do Evropy.“ Tato představa je o to směšnější, že „pomoc“ v táborech budou zajišťovat organizace, které mají přesvědčování Afričanů k přesunu do Evropy, přesun samotný a následnou péči o imigranty na našem území, jako svoji hlavní pracovní náplň. Pro tyto organizace by znamenalo zastavení migrace existenční katastrofu a představa, že se samy dobrovolně odříznou od peněz, je... Absurdní? Směšná? Dětinská? Těžko se hledá vhodný výraz… Představa, že zlepšení životní úrovně v Africe odradí Afričany od záměru přestěhovat se do Evropy, pokud toto zlepšení nebude znamenat dorovnání africké životní úrovně na úroveň evropskou. Představa, že 0,5 mld. vymírajících Evropanů dokáže 1,3 mld. rychle se množících Afričanů vytvořit v Africe evropské životní standardy. Představa, že 1,3 mld. rychle se množících Afričanů mnohem dříve nedokáže 0,5 mld. vymírajících

Evropanů vytvořit v Evropě životní standardy africké.

A co je na celé transakci tragického? Jsou to samozřejmě všechny zmíněné (legrační) body, ale ještě několik dalších věcí. Kdyby se oněch 700 milionů korun použilo v České republice, co by se pak třeba mohlo stát?

1. Několik set českých občanů by nemuselo pořádat sbírku na léčbu svoji, nebo na léčbu svých blízkých (včetně nemocných dětí).

2. Zhruba 1 400 dětí z českých dětských domovů by mohlo mít startovací byty.

3. Mohlo by se postavit několik desítek školek.

4. Mohli bychom mít o několik set lůžek paliativní péče více.

5. Mohli bychom mít o několik set míst v domovech pro seniory více.

6. Policie by mohla mít zhruba 1 000 nových aut.

7. Hasiči mohli mít zhruba 70 nových, špičkově vybavených, vozů...

8. ....

Dalo by se pokračovat ještě dlouho, ale nemá to smysl. Je jasné, že 700 milionů korun by se jistě hodilo v mnoha českých zdravotnických, či sociálních zařízeních, v mnoha českých rodinách, nebo při skutečném zajišťování bezpečnosti českých občanů. Vláda však hodlá tyto peníze poslat do Afriky, kde ten zbytek, co nerozkradou tamní vládci, použijí třeba naše „neziskovky“ na podporu migrace z Afriky do Evropy. Kdyby se ty peníze spláchly do kanálu, tak alespoň nenapáchají škody...

Na závěr snad už jen to, že oněch 700 milionů do Afriky ve skutečnosti nepošle české ministerstvo vnitra, zahraničí, nebo obrany, ale čeští daňoví poplatníci. Daně jsou však vymáhány násilím řekněme ze zákona a toto násilí je ospravedlnitelné pouze v případě, kdy jsou takto získané prostředky použity právě v zájmu českých daňových poplatníků, či jejich blízkých. Použít tyto peníze na cokoli jiného, je pouze dalším odíráním našich, už tak nadměrně zatížených, pracujících a mávnutím rukou nad našimi potřebnými. Dříve se tomu říkalo vykořisťování.

Takovéto nakládaní s penězi daňových poplatníku nemohu podpořit.

Neměla by to podpořit ani ČSSD, je-li ještě stranou lidí práce, oni to totiž platí.

Jaroslav Foldyna ČSSD



