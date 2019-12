Foldyna: Mandelinky bramborový tentokrát z Ruska

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako suverénní země, jako suverénní stát musíme dbát o to, abychom věděli, kdo ovlivňuje naši politiku. My přece víme z ústavy a z demokracie, že zásadní věci ve státě můžou ovlivňovat především ti, kteří byli zvoleni svými voliči. Na to je tady vláda, Parlament, Senát atd. Čili ta diskuse mi tady trošičku uniká v jedné věci, když tady slyším volání po tom, aby se vláda zodpovídala, jak nakládá se zprávami služeb, tzn. naivně tady někdo chce, aby vláda řekla, jak pracuje kontrarozvědka proti rozvědkám. To je trošičku zavádějící. A myslím si, že je to vlastně v kontra pohledu na celou tu věc.

To ovlivňování. Samozřejmě každý stát, každý velký stát, velká ekonomika, mocnost má snahu ovlivnit stát další v ekonomice, v politice a prosazovat nějaké své zásadní zájmy i u svých partnerů - partnerů, nejen nepřátel, tady se pořád mluví o nepřátelích. Připadá mi to trošičku jako diskuse kolem 50. let, kdy byl nepřítel za každým rohem, mandelinka bramborová byla hozena z Ameriky a teď nám zase hází mandelinky bramborový z Ruska.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec

Já se domnívám, že jestli chceme zřídit nějakou komisi, tak komisi proti hybridním hrozbám jako takovým, obecně. A hybridními hrozbami jsou státem zřízené firmy, organizace, nevládní organizace, které jsou placeny ze zahraničí a které provádějí svoji činnost na území jakéhosi druhého státu, aby ovlivnily jeho život a politiku. Čili pakliže formujeme obecně, že tu zřídíme komisi pro hybridní hrozby, rozumím tomu (předsedající upozorňuje na čas) a můžeme o tom diskutovat. Děkuji.

