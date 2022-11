Foldyna (SPD): Jste strašní pokrytci a ono se vám to jednou vrátí

Projev na 47. schůzi Poslanecké sněmovny 29. listopadu 2022. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023.

reklama

Díky, mně ty dvě minuty stačí. Já jsem poslouchal pečlivě paní ministryni. Ta slova byla zvláštní, taková jako kdybych už je někdy slyšel už to tady někdy bylo - takové ty pobyty těch vojsk a tak dále. Akorát ty osoby a obsazení byly jiné. No možná, že ti vojáci třeba co tady budou na té Libavě opráší ty kryty, co tam vykopali jejich dědečkové a otcové v minulosti, takže to mají dobrý, že se tam rychle najdou. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7545 lidí

Poznámku k panu zpravodaji. Víte, vy si berete do úst Srbsko. Srbsku ukradla veřejné zahraniční politika států Evropské unie a Spojených států ukradla Srbsku území. Nejdřív byla tak zvaná operace, která se jmenovala myslím Milosrdný anděl. Jamie Chain, mluvčí NATO, vždycky říkal, že to je operace, tedy nebylo to vyhlášení války. To je velmi podobné tomu, co se děje dneska na Ukrajině. Čili NATO nevyhlásilo válku Jugoslávii, ale vybombardovalo ji, zlikvidovalo její energetickou infrastrukturu grafitovými bombami, házelo na lidi kazetové bomby, střílelo střely s ochuzeným uranem a nikdo to dodneška z vás neodsoudil jako zločin válečný. A já bych to odsoudil stejně jako se dějí dneska válečné zločiny na Ukrajině, tak já bych odsoudil i tento válečný zločin. To vás nenapadlo.

Potom z jakéhosi rozhodnutí vznikl jakýsi stát Kosovo, jako bychom my severní Čechy vrátili Němcům a řekli, že tam budou zase Sudety. Vy jste totiž strašní pokrytci. Promiňte mi to, že budu takhle upřímný, ale mně to prostě nedá. Já vám chci říct, že jste strašní pokrytci a ono se vám to jednou vrátí.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna (SPD): Proč tady nejsou ministři, aby obhájili rostoucí státní rozpočet? Foldyna (SPD): Nelze uznat tzv. referenda pod vojenskou kuratelou. A co Kosovo? Foldyna (SPD): Pro mě je na prvním místě Česká republika a český občan Foldyna (SPD): Mně se nelíbí žádná válka a žádný terorismus. Žádná smrt

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.