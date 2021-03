Fryč (Trikolóra): Zrychlí se výstavba dálnice D4?

reklama

To je otázka, kterou si snad každý položí po informaci, že byla schválena výstavba a provoz části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP projektu. Nejprve tedy – co to je PPP projekt?

Je to projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP). V takovém partnerství se soukromý sektor zavazuje k zajištění například infrastrukturálních projektů (výstavba a provoz dálnice) výměnou za příslib budoucích plateb z veřejného sektoru.

V našem případě se jedná o dostavbu dálnice D4 od Příbrami k Miroticím v délce 32 kilometrů. Financování této stavby formou PPP projektu schválila vláda ČR a výběrové řízení vyhrálo sdružení francouzských firem DIVia, kterou tvoří firmy Vinci a Meridian, s cenou 16,55 miliardy korun. Tato cena se postupně zvýší o inflaci a vývoj kurzu koruny. Výstavba dálnice by měla započít v roce 2021 a konec je předpokládaný v říjnu 2024, tedy za 3 roky a 8 měsíců. Celou výstavbu finančně pokryje sdružení DIVia, které bude dálnici provozovat dalších 25 let po jejím uvedení do provozu. Z pohledu řidičů, jako uživatelů dálnice, se nic nemění oproti jiným dálnicím. Jejich poplatek za užívání dálnic se vztahuje i na tuto „soukromou“ dálnici. Sdružení DIVia dálnici postaví, bude ji udržovat 25 let spolu i se současnou 16-ti kilometrovou částí dálnice D4, která je již v provozu.

Co tedy nový způsob výstavby formou PPP projektu přinese? V první řadě je to nutnost dodržení ze strany stavební společnosti nepřekročitelných nákladů, které byly vysoutěženy. Stát se zavazuje platit sjednané „nájemné“ za užívání dálnice na které případné zvýšené náklady na výstavbu nemají vliv. Dále je to dodržení doby výstavby – prodloužením termínu výstavby by byl dodavatel nejen sankcionován, ale sám by si posunul termín, od kdy bude dostávat peníze za pronájem dálnice. Současně je to i kvalita odvedené práce. Ošizená výstavba dálnice bude mít ve svém důsledku negativní finanční dopad na investora, neboť ten bude nucen častěji opravovat svoji odfláknutou práci v období dalších 25-ti let provozu dálnice. Tu navíc musí po uplynutí pronájmu předat v řádném technickém stavu státu.

Zdá se, že PPP projekt výstavby dálnic je ten správný krok k urychlení, zkvalitnění a zlevnění výstavby dálnic u nás. I když zpráva o uzavření smlouvy na výstavbu dálnice D4 zapadla v záplavě všech covidových zpráv, různých pandemických zákazů a příkazů, je nutno ocenit současné vedení ministerstva dopravy, že mělo dostatek odvahy k realizaci tohoto projektu. Již jeden pokus PPP projektu při výstavbě dálnice D47 (dnes D1) se nevydařil a byl ukončen velkým nezdarem. Je pozitivní, že to neodradilo vládu od této důležité změny ve výstavbě, financování a provozu dálniční sítě, kterou tak naléhavě potřebujeme a využila řešení, na jehož efektivitu trvale poukazuje i hnutí Trikolóra.

Převzato z Profilu.

Ing. Antonín Fryč, CSc. Trikolóra



