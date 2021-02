Gajdůšková (ČSSD): Je třeba být velmi opatrní s jednoduchými řešeními

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové,

přihlásila jsem se o slovo, protože chci podpořit komplexní pozměňovací návrh, u kterého chci ocenit, že v sociálním výboru skutečně nastala shoda, že jsme se dokázali domluvit tak, aby návrh, který původně byl návrhem paní kolegyně Šafránkové a SPD, byl tak říkajíc bez jakýchkoli problematických částí - omlouvám se teď paní Šafránkové. Ale jak jsme ten návrh projednávali, tak v tom původním návrhu byla různá opatření, která byla ústavně sporná, a nebo byla upravená opačně resp. jinak, než poté by z toho legislativního textu vyplývalo, působily by prostě jinak. Takže skutečně jsem ráda, že nakonec došlo k dohodě a tento pozměňovací návrh, který načetl a kde je tím hlavním předkládajícím kolega Marek Novák, je skutečně v dohodě sociálního výboru.

Já k tomu ještě řeknu, že filozofie dávek v hmotné nouzi, ale i jiných dávek, ale zejména těch dávek v hmotné nouzi podle sociálních demokratů je, že musí fungovat jako trampolína. My nesmíme nechat zejména rodiny s dětmi spadnout do situace, ze které se již nedokážou dostat.

Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 31% Fiala 1% Bartoš 2% Okamura 49% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 1% Pekarová-Adamová 1% Klaus ml. 5% hlasovalo: 6605 lidí

Paní kolegyně Valachová upozorňovala na to, že s krizí, koronavirovou krizí, že se můžou do problémů, skutečně ekonomických problémů, dostat i situace rodin, které pečují, které se starají, které doposud skutečně byly pracujícími a běžnými občany. Proto je třeba, abychom byli velmi a velmi opatrní s těmi jednoduchými řešeními. Dávky pomoci v hmotné nouzi mají pomoci lidem překonat krizi a navrátit se do normálního života, to je do práce, samostatného zajištění rodiny a péče o děti. Tak si to představujeme jako sociální demokraté.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nicméně podporuje revizi těch dávek, ale já nechci mluvit za MPSV, paní ministryně se omlouvala už ráno a pan Sklenák to tady rozváděl, že trošku je to nešťastné zařazení toho, mě mrzí, že paní ministryně tady není. Ale chci poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí za tu spolupráci při přípravě komplexního pozměňovacího návrhu, o kterém se bavíme a který rovněž upravuje parametrické úpravy jednotlivých dávek, které byly zamýšleny i v návrhu zákona o bydlení. Detaily toho pozměňovacího návrhu představil pan kolega Marek Novák. Já k tomu ještě učiním přece jenom poznámku. Jestli mají být uvedená opatření efektivní, tedy opatření v zákoně musí být doprovázena jinými opatřeními mimo dávkový systém. A to je záležitost samozřejmě Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i municipalit, krajů a obcí.

Pak bych ještě ráda připomněla, že k tomuto tisku, který projednáváme, jsou ještě předloženy další pozměňovací návrhy a já jsem ráda, že jsem se mohla připojit k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásí v podrobné rozpravě paní kolegyně Kateřina Valachová, už o tom trošku mluvila. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu našeho je započítávat internetové připojení do nákladů na bydlení pro účely nároku a výše dávek na bydlení a rozšířit také poskytování příspěvku na bydlení i do podnájmu. To jsou věci, které ukázala praxe, které vypluly na povrch v tom ještě silnějším rozsahu teď v souvislosti s pandemií, a vy víte, že jsme se snažili, abychom podpořili i finančně vybavení těch potřebných rodin výpočetní technikou, ale i přístupem k datům tak, aby mohly fungovat a zvládaly distanční výchovu.

Chci zdůraznit, že jsem velmi ráda, že návrh v podobě toho komplexního pozměňovacího návrhu tak, jak jsme se na něm v rámci výboru domluvili, balancuje práva a povinnosti příjemců dávek a obsahuje celou řadu pozitivních opatření. Byla tady otázka na nás na sociální demokraty, co jsme v tomto komplexním pozměňovacím návrhu prosadili. Tak já jenom krátký výčet, byly to nebo jsou to férovější podmínky hmotné nouze pro důchodce, důchody se započítávají ze sedmdesáti procent a nikoliv osmdesáti jako dnes, příjmy studentů z praxe nebudou rodinám snižovat dávky, příspěvek na bydlení bude možné čerpat nově i u podnájmů a do nákladů na bydlení se budou započítávat také náklady na internetové připojení. To jsou jenom asi ty nejzásadnější věci, které jsme tam chtěli prosadit jako sociální demokracie.

A ještě na závěr jednou prosím o podporu toho komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Gajdůšková (ČSSD): Jsem zklamaná z jednání sociálního výboru Sněmovny Gajdůšková (ČSSD): Není obvyklé, že ministerstvo předvídá byrokratické dopady opatření v praxi Gajdůšková (ČSSD): Vymíráme a pravice přikládá pod kotel Gajdůšková (ČSSD): Typicky pravicová hierarchie hodnot

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.