Gajdůšková (ČSSD): Není obvyklé, že ministerstvo předvídá byrokratické dopady opatření v praxi

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážené paní ministryně,

já se pokusím rozpravu vrátit k tomu původnímu vládnímu návrhu zákona, který zde máme předložen a o kterém máme jednat. Dovolím si na začátek dvě kratinké poznámky. Zaprvé na kolegy z ANO a to k tomu původnímu co bylo předloženo. Státní správa může jen to, co jí zákon přikazuje. Úředník může cítit jakkoliv s tím, s kterým jedná, ale bohužel si nemůže dělat co chce. Byť tisíckrát chápal toho člověka, tak může udělat jen to, co má v zákoně, případně v podzákonných předpisech. Co je mu dáno, nařízeno. Protože pokud překročí tyto normy, tak je samozřejmě trestán a je to tak správně, musí to tak být, tam nemůže být libovůle. Děkuji paní kolegyni Richterové prostřednictvím pana předsedajícího za vysvětlení nutnosti motivace k tomu, aby se lidé nebáli zůstat doma, aby mohli ekonomicky karanténu využít, jít do té karantény a aby se tak zamezilo šíření koronaviru. Věřme tomu, že to zvládneme, ale tato disciplína je k tomu nezbytně nutná.

Vrátím se zpátky k tomu, co státní správa může nebo nemůže a řeknu, že za tento návrh zákona, který máme předložen Ministerstvu práce a sociálních věcí a paní ministryní Maláčové velmi a velmi děkuji. Ono totiž není úplně obvyklé, že ministerstvo, tedy centrální orgán státní správy, dokáže předvídat byrokratické dopady opatřeních v praxi. A těm problémům, které tak vznikají pro lidi, včas předejít. Tento návrh zmírněním podmínek pro výplatu, finančně testovaných dávek, dopředu vylučuje ono nám všem známé a to, co nás všechny tak velmi rozčiluje, to řehtání úředního šimla. Musí být totiž nepředstavitelné zoufalství, když samoživitelka nebo rodina, která skutečně má velmi nízké příjmy přišla o část příjmů při ošetřovném, které jí bylo vyplaceno nebo je vypláceno až do těch třiceti dnů, což je zákonná lhůta před Vánoci a po Vánocích, protože ji bylo právě ono ošetřovné vyplaceno se to sečetlo s jejím běžným příjmem. Ta rodina, ti samoživitelé přijdou o testované dávky, které jí pomáhají přežít a jsou součástí jejího rozpočtu. Ti lidé mívají nastavené své výdaje těsně na to, co dostávají v tom měsíci a jakmile tam k těm výpadkům dojde, mají velké problémy a my to musíme vnímat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje úpravu, která tu dobu, kdy taková situace může nastat, překlenuje tím, že do zákona vkládá na určitou časovou dobu po dobu kdy se počítá, že ještě covid budeme muset řešit to, aby se právě to ošetřovné nezapočítávalo. Má to smysl v nouzovém stavu a je to důležité právě vůči těm nejzranitelnějším skupinám, ve kterých jsou děti, tedy pro nízkopříjmové rodiny a rodiny samoživitelů, samoživitelek. Ocituji z důvodové zprávy čeho se to týká: "navrhuje se ošetřovné náležející za období od října 2020 do června 2021 nezapočítávat do rozhodného příjmu pro příjmově testované dávky státní sociální podpory, tj. pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné a rovněž pro zvýšení příspěvku na péči poskytované podle zákone o sociálních službách. Zdůrazňuji, jedná se o mimořádné opatření vztahující se na ošetřovné poskytované nejdéle do 30. 6. 2020."

Děkuji z tohoto důvodu vám všem, že jste souhlasili za projednávání v legislativních nouzí. Zde jde opravdu o rychlost. Tito lidé, kterých se to týká nemají, jak se říkalo u nás na Moravě na komoře, nemají naspořeno. Hospodaří od výplaty k výplatě a je důležité, aby tu výplatu, příspěvek dostali včas. Ještě jednou děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí za zkrocení toho úředního šimla a moc se přimlouvám, abychom tento návrh zákona schválili.

Děkuji vám.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

