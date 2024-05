Komentátorka: Černochová nazve šéfku KSČM tupou krávou. Když jde o Novotného, mlčí

SPOLU nemůže antikampaní proti ANO na své voliče absolutně zabrat, nemá to nápad ani vtip, je to ukázka toho, že jsou v koncích, řekla komentátorka Karolina Stonjeková v rozhovoru pro XTV. Člena ODS, řeporyjského starostu Pavla Novotného označila pro jeho nemístné útoky na dceru Slováčka za „naprosto tupé a sprosté vemeno“. K výzvě prezidenta Pavla k přijetí eura podotkla, že mluví tak, jak žádá režim.

Úvodem sdílela Stonjeková vzpomínku na spoluzakladatele ODS Miroslava Macka. Podotkla, že ji mrzí, že vzpomínka od ODS prakticky nepřišla. „Petr Fiala, který jinak sdílí ledacos, si to promlčel. Místopředsedkyně ODS Eva Decroix v ten den dávala fotky, jak je na pedikúře, s nohama ve škopku. Nepřišlo žádné ‚děkujeme, že jste spoluzakládal a spoluzachraňoval stranu, ve které my dneska sedíme‘. Díky níž si Petr Fiala může hrát na to, že je ten světový státník,“ poznamenala komentátorka v pořadu Podtrženo, sečteno.

„Nebýt Miroslava Macka, tak by ODS velmi pravděpodobně zanikla, stejně jako zanikla Unie svobody, a Petr Fiala by dnes seděl na univerzitě v Brně, rozhodně by neseděl ve Strakově akademii,“ dodala Stonjeková, že současná ODS už není tou stranou, kterou Macek spoluzakládal.

„Každá společnost se pozná podle toho, jak se chová k těm nejstarším členům společnosti, a politická strana se pozná podle toho, jak se chová ke svým otcům zakladatelům. Vidíme to u TOP 09. Dnes jsem zaznamenala, jak se Pekarová Adamová otírala o Kalouska. A vidíme i na ODS, která se neuměla popasovat ani se svým otcem zakladatelem číslo jedna,“ zmínila zakladatele Václava Klause.

Poukázala na antikampaň koalice Spolu proti ANO, kde by naopak ODS měla mlčet: „My jsme před chvíli u zmínky o Miroslavu Mackovi říkali, že ODS mlčí tam, kde by neměla, a tady by zrovna měla mlčet, ale nemlčí. Všechno je to nějak naopak. Musím na této záležitosti ale ocenit jednu věc – ta agentura, kterou si ODS najala, nedělá už z premiéra blbce tím, že ho nechá chodit po německém ‚nákupáku‘ a tlačit vozík s nutellou. Mají jinou agenturu, ta už nevymýšlí blbosti, ze které vychází jako hlupák pan premiér, ale snaží se dělat hlupáky z politické konkurence, je to ale vzaté za úplně špatný konec,“ glosuje dění Karolina Stonjeková.

Na internetu kolují obrázky billboardů, které jsou parodií na volební hesla hnutí ANO. Ve velkém je sdílejí právě zástupci uskupení Spolu. Jsou na nich společně šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky hnutí ANO do evropských voleb Klára Dostálová, na tvářích mají namalované ruské vlajky místo českých a doprovází je heslo „Rusko, pro tebe všecko“ namísto původního hesla „Česko, pro tebe všecko“.

„Není to chytrý, nemá to žádný nápad, prostě vezmeš oficiální grafiku svého konkurenta a místo Česko tam dáš Rusko. Nemá to žádný nápad, žádný vtip, a ještě to ke všemu stálo spousty peněz, protože tohle agentury nedělají jen pro krásné oči Petra Fialy. Navíc je to typ kampaně, který na voliče koalice Spolu absolutně nemůže zabrat,“ míní Stonjeková.

Dá se v podstatě hovořit o zneužití války. „Tenhle pohled je docela správný a namístě. Spíše je to ale ukázka toho, že jsou opravdu v koncích,“ pokračovala komentátorka. „Jestliže vidíme takovýto útok na hnutí ANO, tak to ukazuje, že někdo v koalici Spolu je pořádně nervózní, a dokonce do takové míry, že už ztrácí elementární soudnost a pud sebezáchovy, protože tohle fungovat nebude,“ konstatovala.

Dalším případem, kdy ODS mlčí, je další kauza – řeporyjský starosta Novotný šokoval výrokem o nemocné slečně Slováčkové. Důvodem byla fotografie jejího otce Felixe Slováčka s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou. Řeporyjec napsal, že Slováčkova dcera Anička zemře a že nemá žádnou šanci.

„A ODS mlčí. To je přesně to, o čem jsme se bavili. Když by měla mluvit, a celkem rázně, tak mlčí. Jenom si vzpomeňme na to, že když Kateřina Konečná dala na sociální sítě příspěvek, kde si dělala legraci z Petra Fialy, tak Jana Černochová vyskakovala jak čertík z krabičky a nešla daleko pro silná slova, ‚nechovejte se jako tupá kráva‘. Novotný se zachoval jako naprosto tupé a sprosté vemeno, a ona mlčí, stejně tak mlčí Petr Fiala a špičky ODS. Tohle nemůže říct soudný, svéprávný člověk s nějakou elementární špetkou inteligence, to řekne naprosto tupé lidské hovado. Je to nevysychající studna hnusu a vulgarit. Že ODS mlčí, je jen ukázka situace, ve které se nacházejí,“ nešetří Karolina Stonjeková starostu Novotného.

Novotný je podle Stonjekové ve svém boji s komunisty trochu pokrytec, když přitom on sám ve své kanceláři v Řeporyjích vítá Petra Pavla.

Prezident Pavel prohlásil, že chce-li Česko hrát v Evropě první ligu, musí přijmout euro. „Prezident to tak říkal, protože ho to tak naučili, a bude to říkat do okamžiku, než se změní režim. Stejně jako je teď prezident Petr Pavel zamilovaný do eura a do Evropské unie, tak před rokem 89 byl zamilovaný do Varšavské smlouvy a do východního bloku. Ta láska je vždy velmi intenzivní, ale bohužel se dost často mění podle toho, jaký je režim,“ řekla komentátorka Stonjeková k výzvám hlavy státu na přijetí společné evropské měny. „Pan prezident si očividně nedá s eurem pokoj, protože je to nějaká dohoda mezi ním a hnutím STAN, ke kterému má velmi blízko,“ dodala.

