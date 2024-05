Giuseppe Maiello: Moje zkušenost s Dominikem Ferim. Ještě před aférou. Už je mi to jasné

reklama

Krátce poté, co Městský soud v Praze potvrdil nadějnému politikovi TOP 09 tříletý trest vězení, napsal jste na Facebook: „Tento člověk, společně se dvěma mými spolustraníky, Paroubkem, Taberym, Moravcem a několika dalšími, před sedmi lety zahájil shitstorm proti mně. Jako první padl konečně ‚Dominic‘ a všem už je to konečně jasné, jaký má morální profil. Už tehdy jsem věděl, co je zač, stejně jako jsem si vždy byl vědom profilu těch mých dvou spolustraníků a zbytku skupiny. Dnes padl Feri, příště přijde na řadu zbytek. Otázka nezní ‚opravdu?‘, ale jen ‚kdy?‘.“ Co vás k napsání takového příspěvku vedlo?

To byla má reakce na několik článků na A2larm, které pojednávaly o soudu s Ferim. Osobně jsem ho nikdy nepoznal, ale v době, kdy byla ta štvanice proti mně, tak on byl jedním z těch, kdo se do mě pustili. To mě dost překvapil. Chápu šéfredaktora Respektu Taberyho, s nímž jsem měl problém v době, kdy jsme bojovali za zachování Klánovického lesa, kdy proti nám byl Alexandr Vondra, který tam měl nějaké vazby. Tehdy tam přijeli napsat reportáž dva redaktoři z Respektu, která ale nikdy nevyšla. Komunikovali jsme s Taberym, já mu vyčítal, že reportáž nevyšla, on mi tvrdil, že si vymýšlím. Ale já jsem věděl od známého z redakce Respektu, že právě on nechal ten článek zmizet. Takže chápu, že Tabery se mnou měl nevyřešený problém.

Ten měl s vámi i moderátor České televize?

Moravce jsem znal, ale spíše v dobrém. Přitom on de facto neříkal nic špatného, ale s takovým sentimentem, s takovou novinářskou technikou, že si lidé mysleli, bůhvíco jsem dělal. Bylo to ve čtvrtek, den před volbami, byli u něj na debatě lídři stran a on se pustil do Bartoše, kdo že to za Piráty kandiduje ve Zlínském kraji. Ale přitom neřekl nic konkrétního. Zkoušel jsem ho po volbách kontaktovat, ale on se ke mně choval dost arogantně. Jako vysokoškolský pedagog nemám právo novináře kádrovat, ale oni by měli mít povinnost se mě zeptat. A ne jen o mně vytvořit nějaký příběh, aniž se mě na cokoli z toho zeptali.



A jak to, že mezi těmi, kdo se vám pokusili namydlit před volbami schody, se ocitl i Dominik Feri?

Netuším. Pustil se do mě na sociálních sítích, kde měl tehdy milion sledovatelů. Také kandidoval ve volbách, a to z posledního místa kandidátky. Přitom já ho neznal a on šel proti mně. Považoval jsem ho za cizího člověka, který se chtěl jenom zviditelnit. Ale pak se nabaloval jeden na druhého, aniž by mi kdokoli položil nějaké otázky. Valil se na mě ten tzv. samospádový shitstorm, házeli na mě hnůj, aniž by se mě někdo na cokoli zeptal. Jenom si vystavěli o mně nějaký svůj příběh.

Sám jste se o politickou hvězdu TOP 09 nijak nezajímal?

Jednou za mnou přišel student a povídal mi, co dělá Feri s těmi děvčaty. To bylo ještě před vypuknutím té aféry. Říkal, že mu dvě dívky nezávisle na sobě vyprávěly stejný příběh. Jako vysokoškolský učitel jsem v kontaktu s mladými každý den a znám to prostředí. A on mi líčil, že ty dvě kamarádky mu řekly, co se jim stalo. Jedna přiznávala, že pila, druhá ne, jen si dala nějakou limonádu. Ale najednou usnuly, a když se probudily, tak byly evidentně o*ukané. Mezi sebou se ty dvě vůbec neznaly, ale vyprávěly de facto hodně podobný příběh. A ten kluk mi říkal, že jsem měl pravdu, že ten Feri je debil, když dělá takové věci. Je třeba podotknout, že on pokračoval veselý dál, protože v té době byl de facto nedotknutelný.

Takže pro vás to nebylo žádné překvapení, když aféra s Ferim vypukla?

Řekl jsem to jedné kamarádce z Evropské komise. „Jéžíšmarjá, my ho tady známe,“ reagovala. To mě překvapilo. Ozvala se později a povídala, že ho musela vymazat ze seznamu. Mají tam totiž seznam budoucích globálních lídrů a s ním se v Bruselu počítalo jako s jedním z nich.

Dominika Feriho v roce 2018 zařadil server Politico do svého žebříčku 28 osobností z 28 zemí, které je podle něj v roce 2019 záhodno sledovat, neboť mohou v nadcházejících letech změnit tvář své země nebo celé Evropské unie. Nepřekvapuje vás, jak se shodl vlivný server a bruselská vrchnost?

To jsem ani nezaregistroval. Vždy jsem si myslel, že světový lídr se formuje sám. Angela Merkelová, Tony Blair. Jak to, že v Bruselu mají nějaký seznam, na němž je, kdo má být budoucí lídr? Tak jsem začal přemýšlet, jak ten svět chodí a že ta štvanice proti mně asi nebyla náhodná. A uvědomil jsem si, že některým evropským politikům se zrovna v té době stalo totéž.

Čím jste proti sobě vyvolal ty útoky?

U mě to začalo v roce 2014. Několikrát jsem veřejně vystoupil, ale vždy s požehnáním Pirátské strany. A tehdy se proti mně postavili Peksa a částečně i Lipavský. To proto, že jsem tlumočil dopis jednoho italského starosty, který projevil lítost nad masakrem v Domě odborů v Oděse. A potom jsem vystoupil na nějaké demonstraci, jejíž řečníci prohlašovali, že Česká televize lže. Já tam na to reagoval, že to nejde takto říct, že ČT lže, že všechna média reprezentují nějakou vizi. Neexistuje na světě žádné neutrální médium. A od těch shitstormistů jsem byl napadán za to, že jsem kritizoval Českou televizi. Ve skutečnosti jsem v tom kontextu kritizoval ty demonstranty. Evidentně Česká televize nějaké věci říká, a nějaké neříká. Ale to dělají všechna média na světě.

Ocitl jste se tedy mezi dvěma tábory, z nichž ten jeden tvořený novináři i politiky se vás rozhodl poškodit. Dá se to takhle chápat?

Stačí, když se jich domluví deset a můžou někoho zlikvidovat, nebo někoho vyzdvihnout. A to asi byl i případ Dominika Feriho. Kluk z provincie, de facto. Ale vezměte si, že ho do poslední chvíle hájil Karel Schwarzenberg. To byla docela ostuda. I předsedkyně TOP 09 od něj dala ruce pryč. Ale Schwarzenberg mluvil tak, jako by chlapi měli právo na ženy sahat. Proč tolik chránil toho kluka?

To už se asi nedozvíme. Čím to, že byl Dominik Feri ve volbách tak úspěšný a v roce 2017 vlastně jen díky němu TOP 09 nevypadla ze Sněmovny?

Protože přesně věděl, kde má na sociálních sítích vystoupit. Byl králem Instagramu. A když získáte mladé, tak máte vyhráno. Oni chodí za babičkou a říkají jí, koho má volit. Ale opačně to nefunguje, aby babička chodila za mladými a říkala jim, koho mají volit. Z hlediska politického marketinku to byl nejdokonalejší projekt. A teď je otázka, jestli ten projekt vytvořil sám. To nevíme a pravděpodobně se to ani nikdy nedozvíme.

Ale vytvořit taková videa a takové projekty není nic levného. Úspěšní influenceři na Instagramu nebo na TikToku mají za sebou týmy se znalostmi, které se nezískají jen tak. U Feriho to byla dobrá organizovaná práce, která stála peníze. Nezapomínejme, že fungoval nejen na Instagramu, ale také na YouTube. A ta videa byla hodně kvalitní, to jen tak na koleni nikdo nevytvoří. Musel mít za sebou aparát a někoho, kdo rozhodl, že z něj udělá hvězdu. Mnoho mladých má iluze, když něco dají na Instagram nebo na TikTok, že hned budou mít spousty followerů. Kdo to zkusil, ví, že je to hodně složité. Potřebujete lidi technicky zdatné, kreativní. Ale také si koupit ty, co vám budou zpočátku dávat lajky. Teprve když jich máte aspoň deset tisíc, tak se to začne nabalovat.

Dá se proto o Feriho pádu mluvit jako o zmařeném projektu?

Byla to velká operace, která pro něj skončila špatně, protože dělal, co dělal. Politik musí být o trochu víc zdrženlivý. Je pravda, že mnoho lidí v Česku je velmi tolerantní ohledně sexuálního obtěžování. Také jim nevadí, pokud má politik dvě ženy. Dokonce mnoho lidí, i dnes, není nijak rozrušeno tím, co dělal Feri, nebo to dokonce popírají, přestože byl vynesen právoplatný rozsudek. Ale začalo to vadit politické reprezentaci, takže postupně od něj dali všichni ruce pryč.

Když ty struktury vytvoří nějakého globálního politika, tak on o tom ani vědět nemusí. Oni nepotřebují chodit s kufříky. Stačí si vytipovat lidi, kteří jsou přesvědčení, kteří mají nějaké charakteristiky, a pomáhat jim v kariéře.

U Městského soudu o něm státní zástupce Aleš Cimbala prohlásil, že nejeví žádné známky toho, že by na něj měl průběh řízení nějaké výchovné účinky, že nejsou vidět prvky nějaké sebereflexe. Dost výmluvné bylo i to, že se Dominik Feri smál ve vedlejší místnosti při výpovědi jedné poškozené, že to bylo slyšet až do soudní síně. Přitížilo mu jeho přehnané ego?

Nebyl jsem tam, tak nemůžu hodnotit. Ale mám desítky studentů a studentek, kteří s ním byli buď v kontaktu, nebo ho na sociálních sítích sledovali. A vyprávěli mi, že ještě dříve, než vypukla ta aféra, ho vnímali jako arogantního člověka. Ale já ho neznám; kdyby o mně nezačal rozhlašovat, že jsem nějaký proruský či co, tak bych se o něj ani nezajímal. Můžu tedy jen říct, co povídaly moje studentky, které ho poznaly z doby, kdy jezdil po středních školách na besedy, že se choval hodně arogantně. A přitom přednášel o MeToo, tj. proti sexuálnímu obtěžování. Ach jo… co dodat?

