Gajdůšková (ČSSD): Velké poděkování záchranářům Zlínského kraje

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Velké poděkování záchranářům Zlínského kraje. Vyložila jsem před úrazovkou v KNTB sousedku s malým chlapcem s rozbitou hlavou a musela odjet zaparkovat. Všiml si jich jeden z posádky rychlé záchranky, která před tím někoho přivezla.

Záchranář posadil chlapce na vozík a vyžehlený kapesník vyměnil za sterilní překrytí rány. Pak je ještě zašel ohlásit do ordinace. To určitě ten mladý muž neměl v popisu práce. Ale všiml si, nebyl lhostejný. Byla to drobnost, ale uklidnila chlapce i nás okolo.

Opravdu velké poděkováni záchranářům i pohotovosti na úrazovce. Jejich přístup byl nejen vysoce profesionální, ale také hluboce lidský.

Psali jsme: Gajdůšková (ČSSD): Práva pacientů ve zdravotnictví by měla být respektována Gajdůšková (ČSSD): Lesy jsou národním bohatstvím a my je musíme udržet pro další generace Gajdůšková (ČSSD): Zaměstnání pro zdravotně postižené není jen způsob obživy ČSSD ven z vlády? Zazněl strach z Okamury. A nejen to

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV