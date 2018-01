Gazdík (STAN): Na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost jsme zvyklí

Hezké dobré dopoledne, vlastně poledne, paní poslankyně, páni poslanci.

My na mandátovém a imunitním výboru jsme zvyklí na leccos. Jsme zvyklí na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost. A snad jsem tím neprozradil nic z neveřejného jednání mandátového a imunitního výboru. Já bych ale reagoval na komediální vystoupení mojí předchůdkyně paní poslankyně Malé prostřednictvím pana předsedajícího. Hluboce se ohrazuji proti urážkám mandátového a imunitního výboru typu: k čemu tady je, předem bylo rozhodnuto atd. Mě to uráží, protože mandátový a imunitní výbor skutečně konal práci i přes zdržování některých poslanců. To je jedna věc.

A druhá věc. Mě to uráží, protože já jsem se skutečně velmi poctivě seznámil se spisem, zprávou OLAF a snažil jsem se být důsledně členem mandátového a imunitního výboru nezávislým na své politické straně a rozhodnout o tom, zda toto stíhání je, nebo není politicky motivováno. Za sebe vás ujišťuji, že politicky motivováno není. Každý jiný starosta nebo kdokoliv jiný kdyby spáchal to, co ti dotyční, tak už dávno někde bručí!

Děkuji za pozornost.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec

autor: PV