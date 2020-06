Gazdík (STAN): Tady nemělo jít o politiku, ale o budoucnost

reklama

Vážený pane ministře, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci,

předně bych chtěl poděkovat, že program této schůze byl schválen, že se věcí sucha můžeme zabývat. A chtěl bych poděkovat i panu ministrovi životního prostředí, protože zjevně ho i snaha opozice pohla k větším činům a jsem tomu velmi rád, protože by tady nemělo jít o politiku, ale o budoucnost.

Já jsem už 17,5 roku starostou nebo místostarostou obce, jejíž název lže. Jmenuje se Suchá Loz a my už tam 12 let realizujeme komplexní pozemkové úpravy a já vám můžu na tomto místě věrohodně prohlásit, že Suchá Loz díky komplexním pozemkovým úpravám skutečně není suchá. Všechna opatření z komplexních pozemkových úprav se podařilo realizovat a dnes díky rybníčkům, tůním, melioračním brázdám, záchytným průlehům jsme chráněni jak před suchem, tak před bleskovými záplavami. Díky poldrům, díky výsadbě zeleně, větrolamů, pásům cest, to všechno funguje a jsou věci, které fungují.

Druhá věc, ve které ten název lže, je věc týkající se Ministerstva zemědělství, protože v jejich plánu existuje nádrž Suchá Loz, která ale není v našem katastru a není v Suché Lozi. A měl bych tady jeden dotaz na pana ministra životního prostředí i zemědělství. Proč, když víme, že komplexní pozemkové úpravy fungují, že zajišťují ekologickou stabilitu území, že bojují nejen proti suchu, ale i proti záplavám, proč je na ně tak zoufale málo peněz? Proč je těch peněz tolik, že kdyby měla komplexními pozemkovými úpravami projít celá republika, tak by to při současném financování trvalo 273 let? Dvě stě sedmdesát tři let je skutečně hodně a každý uzná, že za 40 let komunismu, kdy všechno patřilo všem a nic nikomu, se ta krajina zásadním způsobem změnila, a proto dnes musíme dělat komplexní pozemkové úpravy. A 273 let, které by to trvalo při současném, financování, přestože víme, že to funguje, a moje obec je toho důkazem, přijeďte se podívat, každý uvidí, že to funguje, a v Suché Lozi díky tomu není sucho. Takže se ptám, pane ministře, prosím, kdy půjde více peněz do komplexních pozemkových úprav, do realizace společných zařízení? Kdy konečně se číslo 273 let sníží alespoň na nějakých 10, 20 let, kdy by to mělo relevantní smysl.

Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí, je jeho dopis, který jsme obdrželi jako obce a města, ve kterém pan ministr ctihodným primátorkám, primátorům, starostkám a starostům píše: "Aktuální situace stavu sucha na většině území České republiky není příliš příznivá. Rád bych vás proto touto cestou vyzval k realizaci adaptačních opatření, která je v rámci boje se suchem realizovat v co největší míře. Jak jistě víte, prostřednictvím Národní koalice pro boj se suchem koordinujeme celou řadu aktivit od legislativních změn až po přímou finanční podporu konkrétních oblastí ve snaze obcím přípravu těchto adaptačních projektů co nejvíce usnadnit. Klíčovou roli v adaptaci na změny klimatu hrají bezesporu zemědělská a lesní půda, kde jsou opatření financována převážně z prostředků Ministerstva zemědělství." Prosím, pane ministře, poslal jste tento dopis i představenstvu Agrofertu a jiných velkých zemědělských společností, které svou činností můžou výrazně, a vy to víte, boj se suchem ovlivnit?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Petr Gazdík STAN



