Gazdík (STAN): Vzdělávací systém málo motivuje žáky a studenty

„Současný vzdělávací systém má řadu nedostatků, ale ty největší se týkají jeho podstaty. Chybí schopnost posuzovat strategické plány, jak změnit české školství, rámcové vzdělávací programy neprošly po roce 1989 potřebnou změnou, střední školství stagnuje. Musíme si uvědomit, že základem je vzdělávat děti, porozumět jejich potřebám a nastavit systém, který jim pomůže s orientací ve světě i za 20 let,“ popisuje problémy vzdělávání Bohumil Kartous z EDUin.

České děti se vesměs na začátku do školy těší, mnohé to však brzy přejde. My ale chceme, aby je učení bavilo už od začátku, aby je bavil způsob, jakým jim jejich učitelé předávají vědomosti, aby odpovídal rychle se měnícím podmínkám. Školství musí být pružné a prostupné.

„Každý náčrt změn nutně vychází z kritiky toho, co je teď. Ta kritika ale nemíří na učitele ani na ředitele škol. Míří na systém jako takový - je málo prostupný, málo motivující žáky a studenty,“ vysvětluje poslanec a místopředseda STAN Petr Gazdík.

Základem vize jsou změny, které by začaly už na základní škole, ale mnohem více by se projevily ve středním školství: maximální prostupnost celé soustavy středních škol, svoboda studenta vybrat si z jakéhosi „švédského stolu“ předměty, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, možnost splnit požadavky kladené na středoškoláka kdykoli během studia.

„Český vzdělávací systém tak, jak ho známe dnes, striktně diferencuje mezi jednotlivými typy škol na střední úrovni. V naprostém protikladu k tomu řada vyspělých zemí naopak preferuje typ jednotné střední školy, ovšem vnitřně diferencované a prostupné. Hlubší diferenciace by naopak měla proběhnout na vyšších odborných a vysokých školách. V Česku ale naprostá většina studentů směřuje k univerzitnímu vzdělání,“ doplňuje senátor a bývalý rektor Mikuláš Bek.

Tzv. „reálná střední škola“ by umožnila gymnaziální, odborné i praktické vzdělání „pod jednou střechou“. Naopak u vyššího školství vzniknou krajské polytechniky jako základ vyššího odborného vzdělání.

„Chceme hlavně ukázat směr, kterým bychom se měli ubírat - to je hlavním smyslem toho, co jsme Mikuláš a já připravili. Vše se chystáme konzultovat s odbornou veřejností a ministerstvem. Načrtli jsme cíl, jak by mělo české školství vypadat, nyní je třeba prodiskutovat potřebné kroky,“ dodává Petr Gazdík.

Oba autoři změn dobře vědí, že proměnit - postupně a nenásilně - české školství lze jen mixem změn zákonů a organizačních opatření. To první je v rukou zákonodárců, to druhé v rukou ministerstva školství. Výsledkem by postupně mohlo být školství, které pomůže měnit profesní zaměření po celý život.

Celé znění MODERNIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ v PDF ZDE.

