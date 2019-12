Golasowská (KDU-ČSL): Pouze některé rodiny si zaslouží jistotu?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych dnes poděkovat Senátu, který vrátil návrh zákona o státní sociální podpoře zpět na Sněmovnu. KDU-ČSL podala pozměňovací návrh k návrhu tohoto zákona na Sněmovně, který bohužel neprošel a v důsledku jeho nepřijetí tak bylo diskriminováno 70 tisíc rodin. To číslo je velice důležité, již tady dneska několikrát zaznělo, je to 70 tisíc rodin, 70 tisíc domácností, které byly vyčleněny z tohoto návrhu o podpoře rodičovského příspěvku. Pan senátor Hilšer zde už dnes uvedl důvody v důvodové zprávě k navrhovanému zákonu a já je znovu přečtu, protože opakování je matka moudrosti. Důvodová zpráva navrhovaného zákona říká, že je potřeba ocenit péči o malé děti, a přitom některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Ti přece, kdo jej vyčerpali pečují stejně o své děti jako ti, kdo jej čerpají. Dalším bodem důvodové zprávy je to, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. A přitom navrhovaný zákon trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. Tady bych chtěla poukázat na to, že příspěvek vyčerpali dříve často právě ti rodiče, kteří se začlenili na trh práce a odvádějí daně do naší státní kasy.

Chtěla bych zdůraznit, že paní ministryně dnes řekla, že rodiny si zaslouží jistotu, a já myslím, že o tom nikdo nemáme pochyb. Ale mám otázku. Pouze některé rodiny si zaslouží jistotu? A co těch 70 tisíc rodin? Proto vás dneska prosím a žádám, abychom tu jistotu odhlasovali pro všechny ty, kteří vychovávají děti mladší čtyř let, přestože příspěvek už vyčerpali. A na závěr, přestože mě pan kolega Bauer už předešel, tak já bych se také chtěla dnes zeptat nepřítomného pana premiéra prostřednictvím pana předsedajícího. Pane premiére, vy jste prohlásil v debatě s nezávislou iniciativou Také pečujeme, že to jedné z maminek doplatíte. A co těch dalších 70 tisíc maminek? Ty mají smůlu, že dnes nebyly na Sněmovně? Nebo se na vás mohou také obrátit? Pokud ano, budeme je za vámi rádi posílat. Děkuji.

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. KDU-ČSL



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Znám lidi, kteří sázejí Sportku a opravdu je za gamblery nepovažuji Kalousek (TOP 09): Ctíte daňovou neutralitu, abyste poté zvyšovali daně? Okamura (SPD): Restrikce a přemrštěné ceny od alkoholu nikoho neodradí Vilímec (ODS): Módním trendem u správních poplatků v mnoha oblastech je zvyšování na dvojnásobek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.