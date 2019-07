Golasowská (KDU-ČSL): Vítáme jakoukoli podporu, která přispěje důchodcům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

za KDU-ČSL chci říct, že vítáme jakoukoli finanční podporu, která přispěje důchodcům k jejich penzím. Myslíme si, že si to zaslouží. Senioři si to zaslouží za svoji celoživotní práci a zaslouží si, aby byli náležitě finančně oceněni, zejména v této době, kdy stoupají náklady na bydlení, na léky, na další věci a taky stoupají náklady na pobytové služby. Pokud se senior uchází o nějaké místo v penzionu, v domově pro seniory, tak víme, že tam ty náklady za pobyt a další služby jsou opravdu často nad jejich možnosti.

Přesto bych chtěla říct pár slov k našemu pozměňovacímu návrhu. To je ta pověstná pětistovka za každé vychované dítě. Chtěli jsme zejména ocenit ty seniory, kteří celý život pracovali a ještě vychovávali děti, budoucí daňové poplatníky, naši budoucí generaci, která bude opět pracovat na to, aby důchodci měli důchody. Víme, že v současné době je cca 1,6 dítěte na jednu ženu. A my potřebujeme asi 2,1 dítěte, což zatím nesplňujeme. A víme, že dětí máme málo, tak bychom chtěli podpořit ty, kteří pracovali a vychovávali děti. A taky do budoucna chceme podpořit rodiny, aby děti měly a v budoucnu aby věděli, že v důchodu budou oceněni tím, že děti vychovávali.

Taky bych chtěla říct, že ano, určitě to stojí hodně peněz, jak už jsme tady od paní ministryně slyšeli, a stálo by to hodně peněz, ale chci říct, že ti senioři to neutratí někde v daňových rájích, ale v podstatě to utratí v naší ekonomice. A taky chci zdůraznit, že pokud dostanou finanční ocenění k důchodům, tak často nebudou muset žádat například o další příspěvky, jak je tomu dnes, o příspěvek na bydlení, o příspěvek na živobytí, protože se jim vlastně ta jejich finanční situace zlepší. A často je to nedůstojné. Oni sami říkají, my nechceme chodit na úřady, abychom žádali o příspěvky, protože si myslíme, že společnost by nás měla ocenit za to, že jsme celý život pracovali a vychovávali děti. Určitě je mnoho seniorů, kteří o příspěvky ani nežádají, byť na ně mají nárok.

Takže asi tolik k našemu pozměňovacímu návrhu. Podávali jsme ho už v loňském roce. A jak říkám, hlavním cílem návrhu je ocenit seniory, kteří celý život pracovali a navíc vychovávali děti. Myslíme si, že si to zaslouží.

Děkuji za podporu našeho pozměňovacího návrhu.

