Gregorová (Piráti): Jednotvárná politika nedokáže zohledňovat potřeby nás všech

Tzv. Podcast pro všechny přinese do začátku tři rozhovory s různými lidmi v různých úrovních politiky, kteří se vymykají šabloně současných politiků, „staršího muže v obleku“. Gregorová chce kampaní přitáhnout do politiky nové osobnosti, které nepatří do tradičních politických škatulek.

Série v rámci stejnojmenné kampaně (ZDE) odstartovala rozhovorem s 28letou místopředsedkyní Zelených, Annou Gümplovou.

„Já jsem se dostala k politice skrz neziskový sektor a environmentální aktivismus. Spousta těch věcí, za které bojujete nebo je chcete změnit, se ale nejlépe mění právě z těch politických pozic. Samotnou mě původně ani nenapadlo jít do politiky, chtěla jsem jen řešit konkrétní problémy,“ popisuje svůj vývoj mladá politička. „Pokud vidíte problémy, u kterých vám připadá, že nejsou dostatečně řešené, tak je potřeba se zvednout z gauče a angažovat se, v jakékoli podobě,“ motivuje také Gümplová.

Co znamená reprezentovat mladé? Proč se Češi štítí politických stran? Jak vyzrát na hejty? Proč by měli mladí vůbec chtít do politiky? A má vůbec smysl se politicky angažovat? To vše mladé političky rozebírají v premiérovém podcastu, který je už nyní dostupný i ve video verzi na youtube ZDE.

„Kampaní chci podpořit větší pestrost v naší politice. Proč? Protože jednotvárná politika nedokáže zohledňovat potřeby nás všech. Různí lidé mají rozdílné životní zkušenosti a přinášejí nové úhly pohledu. Naši demokracii ale dlouhodobě brzdí nízké zastoupení žen, mladých lidí a dalších skupin. V této kampani se zaměřuji na příčiny, ale snažím se hledat i to, co můžeme udělat, aby se situace zlepšila,“ vysvětluje Markéta Gregorová, která by měla tento týden představit veřejnosti i exkluzivní spot ze svého pracovního dne Bruselu, který má právě za cíl přiblížit lidem běžnou práci politiků. Kampaň je financována z prostředků evropské frakce Greens/EFA.

