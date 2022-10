Gregorová (Piráti): Podporuje ODS fašismus?

reklama

Po italských volbách jsou média a sociální sítě plné komentářů a popisků ve stylu „fašismus v Itálii“. Zároveň však přímo od předsedy ODS Petra Fialy, jehož strana se s italskou vítěznou potkává ve stejné evropské frakci (ECR) příchází gratulace a na profilech ODS jako takové se hýří chválou. Podporuje tedy ODS fašismus...? No, protože jsem zvyklá, že se v českém prostředí občas háže nálepkami jen tak nahodile i pro normální strany spektra, rozhodla jsem se, že se na to společně trochu víc podíváme.

Co je budoucí pravděpodobná premiérka Giorgia Meloni zač?

Je to lídryně vítězného „Italského bratrstva“, pokračovatele neofašistického Italského sociálního hnutí. Je to ultra-pravicová politička, zároveň ale méně extrémistická než například Salvini - není jako on jednoznačně proruská a chce pomáhat Ukrajině. Také nemluví o vystoupení z EU.

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 4% ANO 22% SPD 66% Nikdo 8% hlasovalo: 12829 lidí

Takže je to ok a všechno jsou to pomuvy?

Ne tak docela. Její slogan „Jsem Giorgia, jsem křesťanka, jsem Italka, jsem matka“ je odrazem Mussolini sloganu „Dio, patria, famiglia“ (Bůh, Vlast, Rodina). Na sněmu pro rodinu ve Veroně dokonce doslova hlásala: „Budeme bránit Boha, vlast a rodinu!“. Jinými slovy, kdo chce, ten tuto spojitost pochopí, ale ona zároveň moc dobře ví, že se za to nedá přímo kritizovat.

To se nijak od fašismu a historie své strany nedistancovala?

Pár příkladů kandidátů její strany, od kterých se není ochotná distancovat:

- Tommaso Foti, kandidát do sněmovny v regionu Emilia-Romagna, měl v den osvobození od fašismu respirátor s Mussoliniho mottem "Boia chi molla!" (Katem je ten, kdo se vzdá).

- Helenia Barban si na Facebook přidala fotku italské fotbalové reprezentace z 30. let, na které hráči provádějí fašisty přisvojený římský pozdrav.

- Galeazzo Bignami zase před čtyřmi lety hájil svoje uniklé fotky, na kterých má nacistickou uniformu jako „rozlučku se svobodou“.

Obecně Meloni tyhle lidi označuje za „nostalgiky“. Sama Meloni zamlada byla otevřená fašistka, chválila Mussoliniho za to, že všechno co dělal, dělal pro Itálii.

Popírat fašistické tendence by bylo naivní. Mimo to je vítězství Meloni zlou zprávou také pro práva LGBT+ osob v Itálii, stejně jako pro reprodukční práva italských žen. Těm musíme nyní vzkázat, že se v následujícím období mohou spolehnout na naši podporu.

Bc. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Gregorová (Piráti): Nová pravidla financování stran nahrávají kmotrům Gregorová (Piráti): Další zbytečné krveprolití Gregorová (Piráti): Čest i zodpovědnost Gregorová (Piráti): Aktuální trendy a absolutní technologická špička v oblasti kyberbezpečnosti v Las Vegas

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.