Grospič (KSČM): Takzvaným covidpasem vytváříme občany dvojí kategorie

reklama

Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády,

chci říct za klub Komunistické strany Čech a Moravy, že rovněž nepodpoříme stav legislativní nouze, protože se domníváme, že předložený návrh zákona je nejenže špatně zpracovaný, nejenže jde nad rámec běžné novelizace, byť třeba potřebné, zákona o ochraně veřejného zdraví, ale v podstatě kopíruje to, co jsme tady už jednou kdysi ve Sněmovně měli, tady to zaznělo.

Chtěl bych tady také připomenout, že v současné době máme platný takzvaný covidový zákon, s kterým se tento návrh zákona docela diametrálně dostává do legislativního střetu, čili myslím si, že v této souvislosti by bylo nejlepší, kdyby vláda tento návrh prostě stáhla a předložila něco jiného, smysluplného, do Poslanecké sněmovny, byť by se to třeba potom řešilo v nějakém zkráceném čtení nebo i v legislativní nouzi, aby se to stihlo do konce volebního období projednat.

Potom bych chtěl říci, že vláda jde za rámec toho, co stanovují směrnice Evropské unie. Trošku mě mrzí, že takzvaným covidpasem a tím, co stanovuje směrnice Evropské unie, vlastně vytváříme občany dvojí kategorie, ty, kteří budou registrováni, kteří budou mít nějaké covidpasy, kteří budou mít nějaké očkování, a ty ostatní, na ty plnohodnotné a ty méně plnohodnotné. A to je určitě v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Grospič (KSČM): Smyslem ochrany je poskytnout oznamovatelům záruku Grospič (KSČM): Významné výročí jihoslovanských národů Grospič (KSČM): Kdo proočkuje národ – kam zmizel národní zájem? Grospič (KSČM): Májové ohlédnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.