Haas (ODS): Připomínky svazů jste vůbec nezreflektovali

Kolegyně, kolegové, já jsem se snažil tu debatu nijak netříštit vstupováním faktickými, tak se teď pokusím reagovat na všechny body, které v debatě zazněly. Je to legitimní.

Začnu odzadu. Různost věcných názorů do politiky patří, ta mě vůbec nemrzí, za tu jenom děkuju, svět má být názorově barevný, ale jedna jediná věc mě tady zamrzela - připomínky svazů jste vůbec nezreflektovali. Takže já vám, prosím vás, tady od toho místa veřejně nabízím - jsem vám schopen přeposlat písemná potvrzení z října tohoto roku, kdy právě tím souhrnným pozměňovacím návrhem došlo k zapracování všech připomínek všech střešních sportovních organizací, které tu možnost neoficiálního připomínkování - oni nejsou součástí mezirezortního připomínkového řízení, nikdo na ně v tomto směru nemyslí, to znamená, byla to naše soukromá iniciativa, kdy jsme vlastně přes dohledatelný strukturovaný nástroj, který všichni znáte, přes Google Form, umožnili sportovnímu prostředí, všem klíčovým sportovním svazům, všem střešním organizacím připomínkovat ten návrh a cestou komplexního - souhrnného pozměňovacího návrhu, ne komplexního, to bych špatně označoval, souhrnného pozměňovacího návrhu jsme všechny připomínky zapracovali.

Mohl bych vám tady citovat stanoviska České unie sportu z 10. 10., stanoviska Sdružení sportovních svazů, to je druhá největší střešní sportovní organizace po České unii sportu z 10. 10. tohoto roku, stanoviska České asociace univerzitních sportů, České asociace technických univerzitních sportů, Asociace školských sportovních klubů, to znamená těch klíčových sportovních organizací, které děkují za to, že všechny jejich věcné připomínky byly do návrhu zapracovány. Takže to tady chci vyvrátit, to byla snad jediná zjevná nepravda, která tady zazněla.

A teď už půjdu postupně. Prostřednictvím paní předsedající kolega Richter měl několik poznámek. Snižuje význam dozorčí komise.

Já, prosím vás, zdůrazním funkci dozorčí komise dvě věci. Národní sportovní agentura, kdo znáte strukturu českých ústředních orgánů státní správy, je jich celkem sedmnáct, tak z těch sedmnácti ústředních orgánů státní správy, které jsou vymezeny v paragrafu 2 kompetenčního zákona, je Národní sportovní agentura jediným ústředním orgánem státní správy, který má dotační charakter a který rozděluje vysoké miliardy korun. Včerejší čerpání bylo na úrovni zhruba 6,1 miliardy korun. Kdo sledujete plnění státního rozpočtu, tak ze všech těch sedmnácti je NSA jediným ústředním orgánem státní správy, který má dotační charakter.

A to, že by u veřejných institucí, u ústředních orgánů státní správy - a jsou to dvě rozdílné množiny, které mají dotační charakter a rozdělují miliardy ze státního rozpočtu - měl existovat standardní kontrolní mechanismus, standardní kontinuálně fungující, kontinuálně zasedající dozorčí orgán, tak jestli má někdo o tom pochybnosti, já mu ten názor neberu, osobně si myslím, že rozdělování miliard má být kontrolováno. Žijeme v zastupitelské demokracii, tak já jsem se nikdy nestyděl, zdůrazňoval jsem to již ve druhém čtení, že si myslím, že pokud žijeme v parlamentní demokracii, tak má z obou komor Parlamentu vycházet vůle, která takový dozorčí nebo kontrolní orgán ustaví. To snad je, prosím vás, standardní princip naší parlamentní demokracie.

K tomu, že dozorčí komise nebude schopna tu svoji kontrolní roli naplnit, já jenom zdůrazním pár velmi silných kompetencí, které dozorčí komise v návrhu má, abychom tu její roli nesnižovali. Za prvé, novela - a to byla spolupráce s kolegy z hnutí ANO, ladili jsme tu četnost - má zákonem předepsaný minimální počet zasedání ročně, což samozřejmě nebrání ještě větší četnosti.

Za druhé, členové nového řídícího orgánu, to znamená rady NSA, jsou povinni dostavovat se na výzvu dozorčí komise do schůzí dozorčí komise, předkládat orgány, podávat požadované vysvětlení a tak dále.

Za třetí, při zjištění nedostatků v hospodaření Národní sportovní agentury dozorčí komise přijímá usnesení, o kterém iniciativně informuje předsedu vlády, informuje o něm samozřejmě radu.

Za čtvrté, v případě nefunkčnosti Národní sportovní agentury - a já jsem tady kladl minule při druhém čtení řečnickou otázku, na kterou si zodpovězte každý sám, jestli těch posledních několik let Národní sportovní agentura fungovala dobře nebo fungovala špatně - tak může podávat podnět, to znamená, máte nejsilnější nástroj, nerozhoduje o tom, ale může podávat podnět předsedovi vlády k odvolání členů kolektivního řídícího orgánu, to znamená rady Národní sportovní agentury. Tolik k dozorčí komisi.

Kdo si myslí, že fungování kontrol je špatné, tak pak rozumím těm argumentům proti. Kdo si myslí, že funkční kontrola, vybavená dostatečnými mechanismy, které jsem teď zcela konkrétně jmenoval, je při rozdělování státních miliard, dotačních miliard správným krokem, tak si myslím, že by měl novelu podpořit. Druhá zmínka ve vystoupení kolegy Richtera prostřednictvím paní předsedající byla o tom, že novela nic dalšího věcného nepřináší. Tady dvě poznámky a zase několik konkrétních příkladů, protože rád mluvím ve faktech.

Za prvé, přináší všechno to, co si věcně řeklo sportovní prostředí, že chce do novely doplnit, to znamená opravdu všechny připomínky. Já to (i?) nabízím veřejně, kontaktujte mě, voják se stará voják má, tak nabízím zaslání opravdu potvrzujících emailových zpráv všech připomínkujících sportovních střešních organizací, že jejich připomínky byly zapracovány.

Tím bych mohl skončit, ale já tady několik těch podstatných věcí, které novela věcně přináší... protože zužování novely pouze na řídící orgán a na kontrolní orgán je určitě špatně. Zase rozumím té argumentaci, pokud jste odpůrci, ale novela přináší spoustu dalších věcí. V českém sportu chybí každoroční akční plány. Kdo jste z firemní sféry nebo z dobře fungujících municipalit, tak snad to, že každý rok máte akční plány úkolů, které chcete plnit, máte ty akční plány napojené na rozpočtový proces, ať už ve firmě, nebo v municipalitách. To je to, co novela přináší, to je to, co dnes nemáme v Národní sportovní agentuře.

Dodneška Národní sportovní agentura měla připravovat preventivní programy pouze proti ovlivňování sportovních výsledků. Ale proboha, my máme ve sportu spoustu dalších negativních jevů - rasismus, násilí, doping, to znamená jasný úkol, zákonný úkol Národní sportovní agentuře řešit i tyto další negativní jevy ve sportu, tak ten přináší až tato novela.Povinnost pravidelné a průběžné komunikace se sportovním prostředím. Když tady padaly a oprávněné výtky k tomu, že Národní sportovní agentura nedobře komunikovala se sportovním prostředím, tak povinnost průběžné, pravidelné komunikace, včetně vyhodnocování té komunikace, včetně zpětné vazby, to novela přináší.

Za čtvrté a já s vámi naprosto souhlasím, rejstřík sportu z pohledu technologického, z pohledu technologie, aplikace je určitě v tuto chvilku promarněná příležitost. Já jsem ve výboru několika sportovních klubů, z malých sportů a dobře vím, že rejstřík sportu nám v tuto chvilku technologicky nepomáhá. To znamená zákonný úkol Národní sportovní agentuře pravidelného a kontinuálního rozvoje rejstříku sportu, teď myslím rejstřík jako aplikaci, která má pomáhat sportovního prostředí, další úkol.

Příští rok jsou dvě významné sportovní akce, v roce 2024 jsou čtyři významné sportovní akce. To, že dneska Národní sportovní agentura nemá ve svých zákonných úkolech to, aby koordinovala a udržovala v nějakém střednědobém horizontu výhled sportovních akcí a v pravidelném intervalu o tom informoval vládu a jakoukoliv vládu, až se vymění po volbách, po jakýchkoliv volbách politická reprezentace této země, tak si myslím, že to ocení jakákoliv vláda, že bude mít v průběžných půlročních intervalech na stole výhled významných sportovních akcí mimořádné důležitosti, to jsou ta mistrovství světa, mistrovství Evropy, a bude to mít v tříletém střednědobém horizontu půlročně aktualizované tak, aby vláda nebyla konfrontována, jak se to stalo letos a vláda tomu vyhověla, to je třeba 60 milionů korun, jestli se nepletu, na lednový světový pohár v lyžování ve Špindlerově Mlýně, tak aby vláda nebyla konfrontována s tím, že ad hoc rozhoduje o penězích, o kterých se dozví pár měsíců předtím, nikoliv v tříletém horizontu.

Takto bych mohl pokračovat a spoustu dalších pozitivních věcných bodů novela přináší. Ve vystoupeních kolegů, ctěných kolegů Jana Richtera a Ondřeje Babky, opět prostřednictvím paní předsedajících, pak zaznívala argumentace k rozpočtu a zaznívala argumentace, řekněme, stran administrativních interních, administrativních manažerských procesů v Národní sportovní agentuře. To skutečně - teď to tady musím takto říct - novela zákona o podpoře sportu skutečně vyřešit neumí. Peníze do sportu řeší státní rozpočet, tam si myslím, že ty kroky proběhly. Vždycky může být lépe, ale myslím si, že ta snaha byla. Nechci to víc komentovat, prostě nepatří to k této novele. A věc interních administrativních manažerských organizačních mechanismů přece není kazuistika, která by patřila do zákona.

Poslední asi dominantní oblast, byla to oblast ctěného kolegy Radka Vondráčka, je Národní rozhodčí soud pro sport. Já jsem se snažil, co nejstručněji jsem v úvodním sobě, pak jsem na to nějak fakticky (?) nereagoval, tak se to zase teď pokusím shrnout. Já na rozdíl od ctěného kolegy Radka Vondráčka, který svůj a já si jeho názor jako právníka, jako předsedy ústavně-právního výboru velmi vážím, svůj subjektivní právní názor, který mu nijak neberu, vydává za výsledek. On označuje to, že v zákonu je chyba.

Tak já bych mohl úplně stejně tady argumentovat - no, všichni předkladatelé se domnívají, že v zákonu žádná chyba není. A na rozdíl od takových zdrojů a já jsem to tady zcela otevřeně řekl, mě to překvapilo, že na takovém webu jako první zprávy (zpráva?) se objevil anonymní článek, není pod tím podepsána žádná právní autorita, tak já teď nechci z toho dělat závod právních autorit. Já na rozdíl od kolegy Radka Vondráčka, prostřednictvím paní předsedající, když jsem se s tím článkem seznámil, tak jsem oslovil pana docenta Brodce, který - prosím vás, kdokoliv v této Sněmovně si udělejte rešerši na oblast rozhodování sporů v oblasti sportovního práva, a myslím, že vám vyjdou dvě silné osobnosti, zdůrazňuji, já vůbec nejsem nějak vázán panu docentu Brodcovi, já jsem ho poprvé viděl při spolupráci na této novele, tak si udělejte rešerši a myslím, že vám vyjdou dvě jména.

Pan docent Brodec z pražské Právnické fakulty a pan doktor Šťovíček. Myslím si, že jsou to dvě nejsilnější jména v oboru sportovního práva, ať už hmotného, nebo sportovního práva procesního. Zdůrazňoval jsem tady, že pan docent Brodec a já si to rozhodnutí předchozího předsedy Národní sportovní agentury, jmenovaného předchozí vládou, velmi vážím, jmenoval pana docenta Brodce předsedu (předsedou?) Národního rozhodčího soudu pro sport.

Já jsem to zjistil až v létě, když jsem hledal, kdo je tím předsedou Národního rozhodčího soudu pro sport, protože si myslím, že tak jako u jakéhokoliv jiného zákona, a myslím si, že opozice třeba zcela správně volá u takových norem, jako je - ona je v eKLEPu, dostane se nepochybně do Sněmovny třeba novela zákona o státním zastupitelství, tak to, že se komunikuje s tou cílovou skupinou, to znamená s tím státním zastupitelstvím a se strukturou, je snad proboha správně, nikoliv špatně. Takže skutečně jsme jako předkladatelé oslovili Národní rozhodčí soud pro sport. Tím já jsem se dostal k osobnosti předsedy Národního rozhodčího soudu pro sport již tehdy jmenovaného předchozím předsedou Národní sportovní agentury. S ním jsme tu textaci ladili.

Na rozdíl od těch anonymních zdrojů se já tady za předkladatele nestydím zaštítit mnohem vyšší autoritou, než je právník okresního formátu Haas, který tady před vámi stojí. Já se nestydím spolupracovat s odborníkem na danou oblast. Ty kompetence, skoro to jsem nepatří, ale kdyby tady k tomu nebyla taková debata, tak bych to necitoval. Zazníval třeba tady FAČR. Prosím vás, a zase kolegové z opozice to ode mě mají k dispozici, kromě toho, že pan docent Brodec, a teď to není žádné PR pro něj, já bych to opravdu nezmiňoval, kdyby tady nebylo zpochybňováno jeho právní stanovisko, je za a) tedy již dříve jmenovaným předsedou Národního rozhodčího soudu pro sport, je zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky, je zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra, je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republik a Agrární komoře České republiky; to je ten největší český rozhodčí soud, je soudním znalcem v oboru právní vztahy k cizině a jako jediný zástupce České republiky "es is" (?), to jsem radši ke včerejšku kontroloval, historicky to tak nebylo. V tuto chvilku je jediným zástupcem České republiky při nejvyšší rozhodčí mezinárodní autoritě v oblasti sportu. Kdo se pohybujete v oblasti sportovního práva procedurálního, tak víte, že tou nejvyšší autoritou je Mezinárodní sportovní arbitrážní soud v Lausanne ve Švýcarsku. Znáte kauzy Pechsteinová, Mutu atd. Takže pan doktor Brodec je jediným, a to oceňuje švýcarský - nebo tento mezinárodní sportovní arbitrážní soud je ustaven podle švýcarského práva, není žádný automatický nárok každého státu na pozici rozhodce, to znamená, je to ocenění těch sportovních autorit, mezinárodních kompetencí pana docenta Brodce a kromě toho je tedy docentem na pražské Právnické fakultě.

Takže já nebudu tak kategorický, že bych na slova kolegy Vondráčka o tom, že zákon je chybný, tady říkal, zákon je správný. My se domníváme po velmi odpovědné debatě, muselo to proběhnout rychle, vlastně ve třech dnech minulého týdne, protože ten článek, já jsem s ním byl konfrontován ve středu dopoledne, i se stanoviskem Českého olympijského výboru, tak v těch třech dnech jsme mezi předkladateli, není to žádná one man show Karla Haase, probrali velmi odpovědně argumentaci Českého olympijského výboru, jednoho právníka, jehož roli vůbec nesnižuji, pana doktora Károlyiho, zase si nějakým způsobem můžete dohledat kompetence, rešerše pana doktora Károlyiho, tak jsem odpracoval tu věc, tak jak bylo možno, to znamená v zásadě oslovením té nejvyšší autority jak z pohledu toho, že je v tuto chvíli hlavou instituce, které se ta věc aplikačně týká, tak je současně tou autoritou akademickou i odbornou, tak jsem zajistil písemné stanovisko elektronicky podepsané a dané opozici.

Za mě v tuto chvilku vše. Já bych vás poprosil o podporu toho návrhu. Skončím tak, jak jsem začal: Kdo chce změnit Národní sportovní agenturu k lepšímu, ten hledá ta řešení a ta řešení jsou promítnuta do návrhu zákona. Kdo nechce změnit Národní sportovní agenturu k lepšímu, tak si myslím, že spíše hledá důvody, proč to neudělat.

Děkuju mnohokrát.

