Haas (ODS): Takovou míru hnusného pokrytectví jsem v této Sněmovně hodně dlouho neslyšel

Děkuju mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající.

Já, milé kolegyně, milí kolegové, ač klidným hlasem, tak rozhodně nebudu tak kulantní jako můj předřečník Jirka Havránek. Já se přiznám, že takovou míru opravdu hnusného pokrytectví jsem v této Sněmovně hodně dlouho neslyšel za ty tři roky. A hned to zdůvodním.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 5337 lidí

Vážený pane kolego Michálku, prostřednictvím paní předsedající, vy jste tady uvedl následující věci, které mě zase zvedly dneska židle i s těmi berlemi. Za prvé jste uvedl neuvěřitelnou věc, že tato vláda tímto rozhodnutím zařízla digitalizaci, a pokračoval jste větou: Před námi digitalizace neexistovala, za nás - míněno ve vašich slovech za Pirátů - byla a po nás opět nebude.

Tak to je ta první věc, která mě zvedla ze židle. Osobní útoky na pana premiéra a na pana vicepremiéra Jurečku, jehož výtlak v digitalizaci byl asi tak stonásobný ve srovnání s vaším vicepremiérem pro digitalizaci, který to měl možná na klopě, ale kolosálně zkazil nejdůležitější digitalizační projekt této země, to znamená digitalizaci stavebního řízení, tak to jsem opravdu těžce rozdýchával.

Já jsem tady uváděl konkrétní fakta, vaše řešení, které jste tady obhajoval, to, co dělal pan vicepremiér a co mělo tu digitalizaci posunout, že rozesílal dopisy na jednotlivé rezorty. Tak to je koordinační role vicepremiéra pro digitalizaci? Tím se digitalizuje, že se rozesílají dopisy těm, ať ostatní dělaj? Když se někdo do té funkce vicepremiéra pro digitalizaci nechá jmenovat, když je někdo předsedou Rady vlády pro informační společnost, ten někdo ve své vlajkové lodi zákon o podpoře bydlení sám navrhne odklady digitalizace do 31. 12. 2029, tak opravdu, pokud byste jenom mlčky to tady absolvoval, tak bych to bral za adekvátní reakci.

Děkuju mnohokrát.

Mgr. Karel Haas ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky