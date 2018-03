Hadrava (ANO): Dopravě na Žižkově pomohou městští strážníci

„Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad této uzavírky v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací. Konkrétně zde dbají na to, aby byly dodržovány dopravní předpisy a zamezilo se i neohleduplnému parkování, které by blokovalo provoz,“ uvedl Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality.

Podle radního se město snaží tímto opatřením vyjít vstříc všem ve věci zúčastněným subjektům. Jak řidičům, tak městské části Praha 3. Strážníci proto budou dohlížet i na respektování přenosného dopravního značení, ve kterém se někteří řidiči nedokážou či nechtějí orientovat, a rovněž tak na problémy při změnách jednosměrného provozu.

„Snažíme se dělat maximum pro to, aby tato část Žižkova zůstala průjezdná i ve špičce. Dnes jsem se sešel také s ředitelem Městské policie Šusterem a s místostarostkou Prahy 3 Vítkovskou. Soudím, že komunikace, která mezi námi probíhá, funguje velmi dobře, takže pevně věřím, že nakonec uspějeme,“ dodal radní.

autor: PV