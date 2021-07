Hájek (ANO): Kdo má máslo na hlavě, nic neřekne

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

mám tady před sebou návrh usnesení, které bylo zpracováno k tomu bodu. Jsem si ho přečetl, a nevím, kdo to zpracovával, jestli pan Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo někdo, ale kdyby mi dal někdo na šachtě takový papír, tak ho pošlu fárat, protože asi si neváží toho, že může pracovat na povrchu.

Tak se chci zeptat, kde je prosím vás bod tři? Bod římská tři. Mně chybí bod římská tři, takže ten návrh usnesení je, z mého pohledu, nedostatečný. To je za prvé. Za druhé, ta komise by měla být apolitická, aspoň si myslím, nebo takhle se tváří. Protože návrh je, aby byl paritní způsob, paritní způsob volby. To znamená, aby každý poslanecký klub nominoval jednoho člena. A vzhledem k tomu, že tady máme šest nezařazených poslanců, což je stejný počet jako poslanců STAN, tak si z mého pohledu myslím, že si i oni zaslouží mít svého zástupce v této případné vyšetřovací komisi. Takže já jsem určitým způsobem upravil to usnesení, dám ho potom tady k dispozici předsedajícímu, aby jsme o tom mohli diskutovat.

Takže když říkám, že by měl být ten návrh apolitický, tak když se na to dívám, tak ty některé ta vyjádření nebo ta slova tady přímo evokují, že se politicky netváří. To znamená, když se podívám na bod A, přečtu. Postupy při přijímání protiepidemiologických opatření ze strany vlády ČR včetně vysokého počtu rozhodnutí. Co to je vysoký počet rozhodnutí? Já tam navrhuji analýzy těch rozhodnutí, která byla zrušena Nejvyšším správním soudem jako nezákonná. Jak můžete evokovat, že to byl vysoký počet. Je to deset, sto, je to tisíc? Máte nějaké srovnání? Tak z mého pohledu skutečně ten návrh toho usnesení musí být apolitický.

Za druhé. Příčiny rekordní doby uzavření škol. Co to je rekordní doba? Za druhé světové války byly vysoké školy zavřeny několik let. To považuji jako za rekordní dobu. Tady si myslím, že byla dlouhá doba, ale nikoli rekordní. Takže já navrhuji omezit pouze na příčiny uzavření škol. V bodě B je tady - a to bych chtěl také vysvětlit - shromáždit odborné objektivní a nezávislé podklady. Co jsou to nezávislé podklady? To znamená, že ministerstva dávají závislé? Kdo ho bude dávat nebo garantovat nezávisle? A tak dále. Za pomoci nestranného odborného vyšetřovacího týmu zřízeného u soudu s paragrafem, to je paragraf tady jednacího řádu. To znám, budou tady co, vyšetřovatelé ze Švýcarska? Nebo z Rakouska? Kdo bude ten nestranný?

Já jsem... já se k tomu vrátím potom... No a v bodě D už tady prognózujete, že tam byla neodborná a nezákonná rozhodnutí. To znamená, jak už teď můžete prognózovat, že tam byla... že komise zamezí neodborné a nezákonné rozhodnutí? To tam prostě z mého pohledu nepatří. Druhá věc. Já jsem tady s panem Černohorským pracoval rok a půl. Pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, rok a půl ve vyšetřovací komisi OKD. Takže vím, o čem hovořím. Vyšetřovací komise je téměř bezbranná. O tom vám může vykládat pan Bakala, nebo naše snaha si přivolat pana Bakalu. Ten se nám rok smál, rok se nám smál. Teď tady přijel, předal stipendia studentům a zase s úsměvem odjel. Takže to je jeden takový obrázek, nebo ten kamínek u té mozaiky, jaké kompetence ta naše komise má. My jsme se tomu skutečně věnovali.

Je tady, myslím, pan Klaus. Vyšel, nevyšel, je tady Václav. Šli jsme do toho po hlavě, strávili jsme tady celé léto, celé léto. To znamená červenec, srpen. Tuším, že to bylo v roce 2018, a přesto nám to trvalo rok a půl. Jak můžete tady garantovat, že skutečně budete do hloubky, do detailu, mně tady nějaká analýza lorda z Anglie, který to dělal (?) z 90 %, nejsme v Anglii, jsme v Česku, budou ministerstva mít dovolenky, vy si předvoláte, on se omluví. Moje zkušenost je taková, kdo má máslo na hlavě, nic neřekne. Kdo má máslo na hlavě, tak se buď omluví, nebo si nevzpomene. Nevyšetříte nic. Budete, tak jako naše komise, čerpat pouze z písemných materiálů, a to je práce, to je práce na měsíce, možná rok, rok a půl. Může vám potom tam kolega Černohorský dát tu databázi, která čítá desetitisíce, desetitisíce stran. Takže z mého pohledu skutečně je strašně malý prostor, a z toho malého prostoru já nemám garanci, že ta komise bude pracovat objektivně, protože ten čas je neúprosný. Vy jste si dali termín 14. září, a já tomu datu prostě nevěřím. A z toho titulu já se u tohoto hlasování zdržím, protože nemohu hlasovat pro něco, o čem nejsem přesvědčen, že bude fungovat.

Takže já prosím vás potom tady předám návrh úpravy toho vašeho návrhu. A poprosil bych tedy o sdělení, kde je bod římská tři.

Děkuji.

