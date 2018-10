Hájek (ANO): Nemůže chodit do hospody, protože řekne, že je z těch Brd, Brd, Brd

Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Pan Stanjura tady - já jsem chtěl taky trošičku tady pro dvě třetiny nových popsat tu situaci, která tady byla v tom minulém volebním období. 5. prosince 2014 se právě tenkrát hlasoval ten Hamáčkův kompromis.

Mně v té souvislosti s těmi různými nápady nebo návrhy, i tady pan kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, zmiňoval, že bychom o tom tématu měli diskutovat, tak mně v této věci napadá určitá souvislost nebo možnost využít zkušenosti, které mám já nebo řada z vás, kteří pracovali v nějakých zaměstnáních s tím, že i v hornictví jsme měli odborové funkcionáře, kteří byli uvolněni pro svoji práci na čtyřleté období, což koresponduje tady s Poslaneckou sněmovnou. A byli odměňováni svým průměrným výdělkem, kterého dosahovali na předcházejícím pracovišti nebo před tím nástupem.

To znamená, mě z toho evokuje to, že jestli chceme do té Sněmovny získat úspěšné lidi, kteří na předcházejících pracovištích třeba vydělávali více jak v té Sněmovně, tak umožněme nebo diskutujme nad tím, abychom ten plat toho poslance udělali obdobně, jak je v tom zákoníku práce ošetřena mzda těch odborových funkcionářů. Jestli bude někdo studovat jedenáct let, a dostane se přímo ze školy tady do Poslanecké sněmovny, tak dostane minimální mzdu. Jestli do té Poslanecké sněmovny přišel z úřadu práce, dostane jeho mzdu z úřadu práce. Jestli někdo byl úspěšný manažer, ano. Byl-li vydělávali podstatně více, než je tato částka, tak dejme strop tři, nebo strop, jak mají soudci. A umožníme, docílíme to, že si tady nebudeme závidět, jestli vydělává ten nebo onen, ale bude opravdu odměňován za to, co měl předtím. Už se dotyčnému nesníží životní úroveň, nebo se mu razantně nezvýší životní úroveň, protože máme tady případy, že se mu razantně zvýší životní úroveň, ale nemůže chodit do hospody!

Nemůže chodit do hospody, protože řekne, že je z těch Brd, Brd, Brd. Takže prosím vás, zkusme o tom diskutovat. Já tady nebudu dneska, jestli 2,5, 2,75. Pojďme diskutovat nad tímto tématem, kde by skutečně plat toho politika byl odvíjen z jeho předcházejícího platu. Děkuji. (Slabý potlesk z řad ANO.)

Ing. Josef Hájek ANO 2011



