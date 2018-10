Stanjura (ODS): Je to vládní návrh, návrh vlády, která nikdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny

Tak já zkusím věcně komentovat jak samotný návrh zákona, tak některá vystoupení předřečníků a budu také něco připomínat. Kolegům, kteří si to budou pamatovat a nebude se to líbit, tak se omlouvám, ale fakta si připomínat snad můžeme.

Za prvé chci říci, že to je vládní návrh, ale vládní návrh vlády, která nikdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. To za prvé.

Za druhé. Sedí tady ministryně z České strany sociálně demokratické, která to tady obhajuje, i když vím, že nebyla... - tak připomeňme si roli této politické strany v této otázce. V minulém volebním období došlo k politické dohodě všech politických klubů, jak tuto otázku řešit. Nebylo to jednoduché, dohoda byla uzavřena. Potom tehdejší pan premiér z Ameriky pod dojmem svých poradců proslulý svou politickou odvahou, která ho provázela celou politickou kariéru, tuto dohodu rozbil. Rozbil! Jinak to bylo vyřešeno v minulém volebním období a dneska bychom se k tomu nevraceli. Pro ty, kteří si myslí, jak na tom návrhu zákona vydělají politicky, připomeňte si jak politický osud Bohuslava Sobotky, tak výsledek České strany sociálně demokratické v minulých volbách. Neříkám, že to byl důvod, ale bezesporu jim to nepomohlo.

Načež poté, co to Bohuslav Sobotka zbořil, vznikla většina, my jsme nebyli součástí té většiny, která prosadila automat, a já se nebojím říct Hamáčkův automat; nový předseda České strany sociálně demokratické, aby dneska ministryně za tuto stranu řekla, že je to nepřijatelně vysoko. Neslyšel jsem paní ministryni, že by kritizovala své=ho předsedu Jana Hamáčka za tento návrh, který on přednesl a získal pro něj většinovou podporu. To je třeba říct. Takže je to buď sociálně demokratický automat, nebo Hamáčkův automat. Vyberte si! A nebylo to, a v tom se liším s mým předřečníkem ctěným kolegou Romanem Sklenákem, prostřednictvím pana předsedy Fialy, to nebylo tak, že ti, kteří to prosadili, to dělali pro ty příští. To opět byl nedostatek politické odvahy, proto se to v minulém volebním období zvedalo o pět setin a v prvním povolebním roce o dvacet pět setin nebo o čtvrt procentního bodu, jak chcete. Já jsem to hodnotil jako nedostatek politické odvahy, někdo to hodnotí, že to nebylo pro stávající poslance, ale pro příští. To už je ale interpretace.

Pak přijde menšinová vláda bez důvěry, která sáhne do toho zákona a říká: to jsme překvapeni. Jak si myslíte, že hlasovalo hnutí ANO u návrhu Hamáčkova automatu? Z hlavy to nevím, nedíval jsem se, ale aby to prošlo, tak museli být pro. Neříkám, že všichni, ale bezesporu výraznou většinou museli být pro. I oni jsou překvapeni, co vlastně schválili, tak hodně. Sociální demokraté to vymysleli, s hnutím ANO to prosadili a teď jsou překvapeni a budou nám tady vykládat o tom, jak je to moc. To jste nevěděli, že dvacet pět setin je pět krát víc než pět setin? To je matematika základní školy! Proto souhlasím s jedním z předřečníků, že to je pokrytectví těch, kteří to prosadili a dneska jsou překvapeni, jak je to hodně.

A teď v té debatě směšujeme několik věcí dohromady. Já osobně podporuji návrh, aby se ta základna počítala z platů v celé české ekonomice. Je to rozumné, je to systémové, a kdyby ten návrh šel k tomu, že se změní výpočet, že to nebude jenom z platů, když to řeknu zjednodušeně, v nepodnikatelské sféře, ale v celé ekonomice, tak jsem si jist, že ten návrh prošel velmi hladce, přestože by to mohlo znamenat nějaké jisté snížení.

Já dlouhodobě považuji za nezdravý jev české ekonomiky, že v nepodnikatelské sféře jsou platy vyšší, než v podnikatelské. No ale to nesmíme mít levicovou vládu. Dokud tady bude levicová vláda, tak to tak prostě bude. Beru to jako fakt, beru to jako politický program. Ale je logické, aby plat představitelů státní moci se vypočítával - a teď se můžeme bavit, jaký ten vzoreček bude - ze všech platů v celé ekonomice. Takže to je správný argument. A nemění to ten automat, jenom ho dělá spravedlivější.

Debata o oddělení soudců a ostatních je možná. Ale máme tři moci podle ústavy. Zákonodárnou, jejímiž představiteli jsme mimo jiné i my, výkonnou a soudní. Dobře, soudní moc. Máme tady rozhodnutí Ústavního soudu, může s tím někdo nesouhlasit a to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Je to fakt a s tím faktem je třeba takhle pracovat a takhle k tomu přistupovat.

Ale návrhy, které například přinesla paní poslankyně Válková - státní zástupci jsou součástí výkonné moci. Takže my nejenom, že máme nerovnost mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. My máme nerovnost i uvnitř moci výkonné. Může mi někdo říct, proč má ministerský předseda koeficient 2, 5 a okresní státní zástupce 2, 75? Když oba patří do moci výkonné? Respektive proč má ministr spravedlnosti 2, 5 a všichni, kteří jsou v té soustavě státního zastupitelství, mají koeficient 2, 75? Jakou to má logiku? Žádnou logiku to nemá. Jenom nedostatek politické odvahy. Má to být stejně. Nám je jedno, jestli 2, 5 nebo 2, 75. Ale má to být stejně. A ne, že část výkonné moci...

Já mám pro paní ministryni otázky, které se týkají rozpočtu. Podle mě se pan předseda Kalousek spletl. Soudců je zhruba 3 000, státních zástupců zhruba 1 500 a ostatních představitelů státní moci zhruba 300. A já bych chtěl vědět, kolik jsou náklady státu při odměnách představitelů státní moci v moci soudní celkově a na jednoho, kolik jsou v moci výkonné celkově a na jednoho a kolik jsou celkově pro moc zákonodárnou a kolik na jednoho.

To pak může být racionální debata o rozpočtových dopadech. Všimněme si, že ti, kteří propagují zmražení, zamražení, snížení, nepatrné zvýšení, výhradně mluví jenom o těch třech stovkách. Z logiky věci největší skupina má největší koeficient. Tam je největší rozpočtový dopad. Ale to je vlastně mimo naše rozhodování, tomu já rozumím.

Takže argumenty o rozpočtu nejsou relevantní. A pokud ano, ať nám je tady paní ministryně řekne. Ať nám řekne, jaké jsou dopady. Ať mi vysvětlí rozdíl koeficientu ministra spravedlnosti a státního zástupce. Z toho, jak jsme to ohodnotili, tak každý státní zástupce je pro stát užitečnější, než ministr spravedlnosti. Nechci to úplně hodnotit, ale já s tím prostě nesouhlasím. A je jedno, kdo sedí v tom křesle ministra spravedlnosti. A takhle to máme.

Takže když to shrnu. Debata o změně, že se to bude počítat ze všech platů v ekonomice, je podle mě správná, ten názor je správný a má minimálně moji osobní podporu. Debata o oddělení soudců může probíhat, to nevyřešíme v tomto návrhu zákona. Debata o vyjmutí státních zástupců je úplně mimo. To je úplně mimo. To bychom příště mohli taky dát zvlášť prezidenta, ne? A premiéra zvlášť, ministry zvlášť a poslance a senátory zvlášť. Mně by vůbec nevadilo, kdyby o platech rozhodovali jenom senátoři. Já jsem tady stejně dlouho jako Roman Sklenák a absolvoval jsem ty debaty ve všech třech volebních obdobích. Ale nebýt zásahu Bohuslava Sobotky z letadla, z Ameriky, tak jsme to měli vyřešené. Nebýt toho, že i ti sociální demokraté, kteří prosadili Hamáčkův automat, to tak dneska nevidí, aniž by kritizovali toho, kdo to prosadil. Tomu bych rozuměl. Předsedo Hamáčku, musíš odejít. Jak jsi mohl mít takový antisociální návrh, takhle zvýhodnit jednu skupinu politiků? A ne, dostal důvěru po volbách. Tak je to pokrytecké, nebo není? Je.

A nikdy to nedělám a neudělám to ani dneska. Ale když srovnám debaty za zavřenými dveřmi s představiteli ostatních politických klubů s tím, co říkají dneska, tak s výjimkou strany Pirátské, s výjimkou TOP 09 a ODS, kteří říkáme vlastně totéž za zavřenými dveřmi, jako před mikrofonem, tak mnozí ostatní říkají tady něco jiného, než nám říkají za zavřenými dveřmi a co si skutečně myslí.

Dokonce se nás ptají - a připravili jste nějakej ten pozměňovák, abychom s tím ještě něco udělali? Ti sami, kteří pak poslechnou příkaz šéfa. Tak můžete mi říct, nemusíte, tato debata nebude mít vítěze. Bude mít jenom poražené. Poraženými jsou všichni poslanci a všichni senátoři. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: My za SPD navrhujeme zamrazení růstu platů politiků na celé volební období Michálek (Piráti): Máme připravený jednoduchý návrh, kde by poslanecké platy měly růst podle celé ekonomiky Každé mimino chce víc mlíka, tak já chci přidat peníze. Upřímná chvilka Gazdíkova poslance při debatě o platech politiků Premiér Babiš: Lidé, kteří mají dokonce i tři funkce, by neměli brát dva nebo tři platy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV