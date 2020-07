Hájek (ANO): Pane kolego Jando, skočil jste si na šachtu? Skočil jste se tam podívat?

reklama

Pane předsedající, děkuji za slovo. Škoda, že tady není pan zpravodaj. Já bych chtěl navázat na jeho slova, kdy on v úvodu řekl, že došlo k selhání státu, a já s ním výjimečně souhlasím. Ano, v případě OKD došlo k selhání státu! (důrazně) Stát zavinil, že se tato společnost dostala do rukou Bakaly, který tu společnost vytuneloval. Včera jsme projednávali problematiku snížení daně z převodu nemovitostí. Bylo diskutováno, jaké jsou pěkné byty, čtyřicet pět tisíc bytů ten Bakala ukradl! (zvýšeným hlasem) Čtyřicet pět tisíc hornických rodin okradl o ty byty! To bylo to selhání státu, na které dneska ti horníci trpí! Bakala dovedl OKD do insolvence, díky premiérovi a vládě se podařilo zachránit deset tisíc horníků.

Ano, pravda je dneska taková, že je to státní podnik, který je v obrovských problémech. Obrovských problémech díky tomu, že tam řádí koronavirus, díky tomu, že poklesly světové ceny na trhu, to znamená, pokud chcete si vzít horníky jako rukojmí, tak pojďte se bavit, jak těm horníkům pomůžete. Já nevěřím tomu, že Piráti jsou vedeni snahou pomoci horníkům! Kdo je vaše lídryně? Paní Klusová! (zvýšeným hlasem) Ta má ráda horníky jak pan Okamura migranty! To přece víme! To přece víme. Já si sleduji už řadu měsíců. Ta neskrývá svoji radost, když došlo k zákazu povolení hornické činnosti (nesroz.) na dole ČSA. To znamená, skutečně, pojďme se bavit o tom, jak těm horníkům pomoci! Kdyby nebylo horníkům okradené, okradené to OKD a zůstal státní podnik, tak to mohlo dopadnou jak v RAG.

RAG je německá společnost, která se v roce 2008 rozhodla, že ukončí svoji těžbu v průběhu deseti let. To znamená, v letech 2008 až 2018. Ta firma měla patnáct tisíc lidí, připravila komplexní, komplexní program s heslem - postaráme se o každého zaměstnance. Řada německých kolegů, nechci říci soudruhů, ale německých kolegů, odešla do po padesáti letech s důchodem osm tisíc euro. Osm tisíc euro.

Dneska jsme v situaci, že je OKD státní firma právě díky tomu selhání státu, a vybudete potom kritizovat vládu a premiéra za to, že si ten útlum toho hornictví, který je bohužel nebytný a taková je nějaká realita, si bude vyžadovat prostředky. Ale vy jste zavinili to, že skutečně došlo k (odlivu?) sto miliard, které dneska, kdyby ta firma měla, tak mohla investovat do sociálního programu, do systémového útlumu, který by pokryl jak ty náklady na útlum, tak náklady na sociální program. Mám ještě tři minuty.

Já se tady ještě divím zástupcům lidovců a ODS. Prosím vás, kdo je v kraji? Kdo je v kraji v koalici? Kdo je první náměstek hejtmana? Pan Curylo! (zvýšeným hlasem) Pan Curylo! Kdo je v koalici za ODS? Je tam pan Unucka a pan (nesroz.). Oni s vámi nekomunikují? Vy nemáte informace o tom, co se v regionu děje, co se děje na šachtách? Tak jak tam probíhá ten přenos informací? Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím.

Pan Janda, který je slušný sportovec, vážil jsem si ho, používal skutečně výrazy, které někdy používám i já, když žádal tady ministra a premiéra a paní ministryni financí, ať zvedne zadek a jede na šachty. Já se ptám, pane kolego Jando, skočil jste si na šachtu? Skočil jste se tam podívat? To znamená, jedna věc je, když člověk někoho kritizuje, pokud já kritizuji, tak se snažím jít příkladem a zafárat si tam. Takže, prosím vás, mám poslední minutu. Můj apel je - pojďme řešit systémově - já neříkám, že všechno je tam v pořádku, bavme se na profesní úrovni, co je třeba zlepšit ve zdravotnictví, to je třeba zlepšit v hygieně, v epidemiologii a bavme se o tom, jak pomoci horníkům k tomu, aby OKD a horníci utlumili své šachty se sociálním programem tak, aby prostě byli všichni spokojeni. Děkuji. (Potlesk v sále.)

