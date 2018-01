Hájek (ANO): Piráty přirovnám ke svazákům z padesátých let

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

já jsem dlouho přemýšlel, ke komu naše kolegy z Pirátů přirovnat a po vystoupení Ferjenčíka, pana Ferjenčíka, kolegy, už mám jasno. Já je přirovnám ke svazákům z padesátých let, kteří v modrých košilích přímo ze škol (potlesk poslanců ANO a předsedy Bartoše) naběhli do továren (mluví hlasitě a rázně), naběhli na venkov, kde začali kázat o tom, že je to špatně! Že to, co jste tady staletí dělali, je špatně! Musíme kolektivizovat! Musíme znárodnit! To znamená, ta nová krev přímo ze škol tentokrát ne do továren a na venkov, ale do poslaneckých lavic!

Samozřejmě i já jsem byl mladý. Já mládí uznávám. Tu vervu, tu energii. Ale na druhé straně tady chybí pokora. A já tady u některých z vás tu pokoru nevidím.

Děkuji.

Ing. Josef Hájek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): V ČR jsou tisíce podobných dotačních podnikatelů Procházková (ANO): Pánové Babiš a Faltýnek byli kriminalizováni a vláčeni médii již před obviněním Stanjura (ODS): Závazné hlasování nemáme, každý se rozhoduje individuálně Kalousek (TOP 09): Čapí hnízdo nebylo politické rozhodnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV