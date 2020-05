Hanák (ČSSD): Kraj chce obnovit přeshraniční regionální linky s Rakouskem

reklama

Komfortní doprava desítek studentů do škol v rakouském Retzu a Laa an der Thaya i občanů Znojma za prací do Vídně - to jsou hlavní důvody pro snahu Jihomoravského kraje o obnovení přeshraniční regionální dopravy s Rakouskem v rámci IDS JMK. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák se proto dopisem obrátil na Ministerstvo vnitra, které omezilo provoz na konkrétních hraničních přechodech, mezi které spadá právě i relace Znojmo – Retz. Kraj usiluje o to, aby regionální přeshraniční linky IDS JMK mezi jižní Moravou a Rakouskem začaly fungovat již 18. května.

„Vláda svým rozhodnutím povolila od 11. května provozovat mezinárodní drážní a autobusovou dopravu za hranice České republiky. V rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je však situace komplikovanější. Z jedné strany stále platí slovenská nařízení, která povolují přechod hranic pouze pro občany Slovenské republiky, a z druhé Ministerstvo vnitra omezilo provoz na některých hraničních přechodech s Rakouskem,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák a dodal, že do Rakouska se už dnes individuálně dopravují desítky až stovky studentů a lidí, kteří v sousední zemi pracují.

Bc. Roman Hanák ČSSD



„Jen na střední hotelové škole sídlící v rakouském Retzu studuje 150 studentů ubytovaných ve Znojmě a okolí. Podle sdělení zástupců školy byla od 4. května škola otevřena pro 3. učňovské ročníky a pro maturanty. Aby se do školy dostali, museli si sami uhradit testy na COVID-19 a do školy některé z nich vozí rodiče automobily. Od 18. května se výuka pravděpodobně otevře pro další studenty. Mnoho lidí by samozřejmě využilo linku Znojmo – Retz i pro dopravu do zaměstnání v Dolním Rakousku a ve Vídni,“ shrnul důvody pro snahu obnovit veřejnou přeshraniční dopravu Hanák.

Náměstek hejtmana proto odeslal na Ministerstvo vnitra dopis s prosbou o vyřešení situace. „Požádal jsem 1. náměstka ministra vnitra o obnovení možnosti přechodu hranice ve vlacích mezi Znojmem a Retzem k 18. květnu 2020, kdy by měli do tříd nastoupit i mladší studenti uvedené střední školy,“ uzavřel Hanák s tím, že ke stejnému datu by měla začít fungovat i autobusová linka IDS JMK do Laa an der Thaya.

