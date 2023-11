Hannig (Rozumní): Andrej Babiš se měl zachovat jako Morawiecki

reklama

Babiš úplně stejně dopadl (a ještě percentuálně lépe) jako Kaczynského PiS v Polsku. Miloš Zeman mu nabídl, že mu dá první šanci sestavit vládu, a on to zbaběle odmítl. To mi neříkejte, že by si lidovci nedali říct. Ti musí být přece u všeho.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3817 lidí

Kdyby nabídl Jurečkovi prvního místopředsedu vlády a hezky do vlády posadil pár důležitých lidovců, tak jsme se mohli vyhnout této hrozné pětikoaliční Fialově vládě, která táhne ČR do propasti. Babiš by byl premiér a na prezidenta mohl kandidovat sympatický Radek Vondráček či profesionální Karel Havlíček (paní Schillerová mohla být nadále ministryní financí, rozhodně tomu rozumí lépe než elektrotechnik Stanjura) a ehm Petr Pavel by v diskuzích absolutně neměl šanci. (více ZDE)

Přátelé, fandové hnutí ANO zde ve skupině, to není nic proti Andreji Babišovi, to je prostě jenom povzdech nad tím, že neposlechl prezidenta Zemana. Všechno mohlo být jiné.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Do jeden a půlitrové lahve se nevejde hektolitr Hannig (Rozumní): Projev k založení Aliance za nezávislost ČR Hannig (Rozumní): Zkázonosné vlny se valí na Evropu Hannig (Rozumní): Gaza

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE