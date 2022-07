Hannig (Rozumní): Apokalypsa

Ten dnešní článek nebude vůbec radostný. Citlivé duše jej raději nečtěte. Média nás tak nějak všeobecně straší, co všechno nás na podzim potká. V létě, nad tím však mávneme rukou a v hloubi duše nevěříme, že nás to může potkat.

Astronomicky se zvyšující ceny elektrické energie, plynu a vůbec vytápění, a zahřívání budov, rostoucí ceny základních potravin. O tom všem se dozvídáme a nedá nám to spát. Mnohým se kvůli tomu zhoršují nemoci. Zvláště srdeční potíže a ostatně i rakovina, jsou často spojeny se stresem. Stres nemoc zhoršuje a nepomáhá k uzdravení v žádném případě.

V neděli 17. 7. jsem se díval na debatu na Primě CNN a poslanec za KDU – ČSL či ODS, už nevím, kdo z nich, prohlásil, že ty nízkopříjmové skupiny si mohou on line požádat o dotaci.

Ten poměrně mladý člověk, ( mezi 30 a 40), prostě vůbec netuší, že ti, na které ta hrůza hlavně dopadne, na seniory, hlavně na vdovy a vdovce, nejenomže nevědí, jak online vyplnit dotazník, ale často ani nemají internet a někteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Teď malinko odbočím. Kandiduji na Praze 6 na senátora a jedním z bodů mého programu je praktická a bezplatná pomoc těm, kteří se v současném digitálním světě neorientují. To je také i jedním z bodů koaliční kandidátky do Zastupitelstva hl. Prahy s názvem Praha náš domov, jejíž jsou Rozumní součástí. Mimochodem Rozumní kandidují jednak pod svým názvem a jednak jako součást koalic v různých městech a obcích v republice pod místními názvy volebních stran.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Takže k tomu smutnému, o čem budu psát. Hrozí úplné zastavení dodávek plynu z Ruské federace – zkratka RF (a možná i dalších postsovětských republik, na které má RF vliv). Nemocnice, které jsou vybaveny pouze lehkými přikrývkami, neboť nikdo nikdy nepředpokládal, že by současné generace nemohly využívat obrovského přírodního bohatství z území RF a postsovětských republik za přijatelné ceny, se stanou rázem nefunkčními. Samozřejmě nejenom kvůli přikrývkám, to se dá zařídit, ale kvůli teplu na operačních sálech, kvůli nebezpečí zamrznutí přívodů vody procházejících nevytopenými prostorami nemocnic, nemožnosti dezinfikovat nad plynovými hořáky a podobnými věcmi.

Proč to hrozí? Jsou to nesmyslné sankce uvalené na RF kvůli válce na Ukrajině, které se vrací jako bumerang a poškozují hlavně nás, potažmo celou EU. Nechápu, proč si nikdo z naší vlády, a v poslední době i prezident, o kterém jsem si vždy myslel, že by mohl být moderátorem mezi RF a EU, vzhledem k jeho bývalým výborným stykům s Vladimírem Putinem, neuvědomuje, co to všechno bude v praxi znamenat. Samozřejmě, neschvaluji vpád RF na Ukrajinu, i když si bývalý prezident Klaus myslí, že to byl tzv. vynucený tah. Šachisté vědí o čem je řeč, jak jsem jej slyšel povídat v některém z rozhovorů.

A teď ta apokalypsa. Nastane obrovská vlna úmrtí z různých příčin. Převážná většina městských pohřbů, včetně těch, kterým se eufemisticky říká v kruhu rodinném, to znamená bez obřadu, se koná v krematoriích. Uvědomil si vůbec někdo, co je podstatou spalování v těchto zařízeních? Samozřejmě plyn!!! Tak, holenkové z naší vlády. Jak to budete řešit?

Je mi to líto, že jsem musel upozornit na tento fakt, který zatím vůbec nikomu nedochází. Už v covidové vlně nárůst pohřbů začínal být problém. A co teprve v době, která nás, pokud se EU včetně naší vlády neumoudří, a nezačne jednat s RF o normalizaci vztahů, včetně dodávek plynu a ropy. Normální vztahy pomohou i urovnání konfliktu na Ukrajině. Válka bude utrpení tamních lidí jenom prohlubovat.

Ta apokalypsa tam už probíhá, proč ji importovat i k nám. Lokální válka totiž může přerůst v celosvětovou jadernou katastrofu. Ale to bychom pak nějaký plyn či ceny energií řešit nemuseli, protože bychom prostě už neexistovali. A to chcete, váleční stratégové internetových her? Život není internet.

(psáno pro blog idnes.cz)

