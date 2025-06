Marková (BPP): Kód Charlie, díl patnáctý a opět výživný

Armádní batohy z Číny skončily v Rusku, neprůstřelné vesty našich vojáků jsou průstřelné už jednou kulkou, vojáci si stěžují, že kromě těch batohů a rukavic, co pořád nemají vůbec, mají jen staré hadry a v tom všem marastu si hodlá ministerstvo obrany pro 800 svých úředníků pronajmout novou soukromou budovu na sedm let za miliardu. Děsivé.

Vůbec nevím kde začít, protože nevím, co je horší. Napadají mne různé kombinace výše uvedených faktorů, které by leccos vyřešily, nicméně možná nade mnou již ulpělo bdělé oko Kybernetických sil, tak si to odpustím. Na Libavou se mi zatím ještě nechce.

A když už jsem tedy u toho, tak se ptám, jak je možné, že si tady z toho hošani z 601. dělají regulérní vojenskou diktaturu? Jak ke možné, aby mimo politickou kontrolu zadával po vzoru komoušských politruků NGŠ něco takového?

Bc. Jana Marková BPP



Ta akce „Řehkův archív“ má podle poslance Růžičky stále probíhat a má shromažďovat materiál i na politickou opozici, což je neskutečné. Kvůli soukromé!!! iniciativě dronů Nemesis. Když ovšem chtěl Růžička tento bod zařadit na Výboru pro obranu, byl koaličními poslanci zamítnut. Vyřadit ho navrhl poslanec za STAN Flek. Takže tak.

Přestaneme být oškliví na Charlieho a začneme být oškliví na ostatní. Charliemu totiž nechybí jen vojáci, ale chybí mu i batohy. Tady v České republice se totiž žádné nešijí (ironie jako Brno), a proto se ministerstvo rozhodlo angažovat v jejich dodávce za milion korun slovenskou firmu, s jejíž vládou jsme aktuálně ve při. Firma se nám pomstila, batohy objednala v Číně, kterou taky nemáme rádi, a přepravit se je jala přes nepřátelské území Ruska vlakem.

Po šesti!!! letech, které tento nákup trval, nám to nakonec překazili zase Čepiga a Miškin. Prý je to nepřekonatelná překážka. Tak to asi jo. To prostě nevymyslíš. Neprůstřelné vesty stály 255 milionů a tady už nejde o nějaký fejkový nákup ponožek nebo batohů z Temu, tady jde už opravdu o životy. O životy těch mála skutečných vojáků, kteří nám ještě zbyli. A předpokládám, že s tímto přístupem jich moc přibývat nebude.

Vesty dodává královehradecká společnost Argun a mají vojáka ochránit proti střelám z ručních zbraní a proti střepinám z granátů. Měly vydržet 10 let + 5 let ve skladu. Vydržely cca 5. Kolik vydrží trpělivost oněch vojáků, kteří je měli mít na sobě, těžko říct. „Vidíme engeše (náš Charlie), jak chodí v maskáčích nového střihu, ale my máme odrbané hadry a často za svoje peníze koupené v army shopech. Slibují novou výstroj, ale nejsou ani batohy, a když máme nástup, maluje se tráva na zeleno,“ říkají vojáci.

Co říká velení? Odkazuje na nepochopení vojáků a chybné vnímání reality a vojenských postupů. Jasně. Všechno je, jen vojáci to nechápou. Nicméně čeho je v armádě dostatek, když není nic jiného, jsou „úředníci“. A protože budova, ve které jsou, je prý v havarijním stavu, budou se stěhovat, než se opraví. Protože stát asi žádné jiné budovy nemá, musí lovit v soukromém sektoru. V hledáčku má luxusní budovu Tokova, patřící společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Za sedm let nás to má stát miliardu korun, o které on bude bohatší a my chudší.

To se to plní ty peníze na obranu, že? Jen pro srovnání, za tu miliardu postavil NKÚ celé nové sídlo. Já opravdu nevím, jak s tímto materiálem chceme někoho odstrašit. Možná bychom mohli začít Rusku vyhrožovat, že až za deset let dostaneme ty F-35, tak tam vlítneme a vezmeme si ty batohy zpátky. To by asi šlo.