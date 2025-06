Bitcoiny a Fiala? Toto lídryně STAČILO! slyšela mezi lidmi

Spolu s ostatními kolegy ze STAČILO! jezdíte za lidmi po České republice. Z Vaší zkušenosti, co nejvíce v tuto chvíli lidi zajímá. Na co se ptají, o čem chtějí diskutovat?

Máte pravdu, snažíme se být mezi lidmi, protože z těch osobních setkání čerpáte motivaci, energii, a hlavně získáváte zpětnou vazbu – a ať již je pozitivní nebo negativní, vždy vám poskytne nějaký pohled na věc.

Těch témat, o kterých chtějí diskutovat, je celá řada. Samozřejmě teď lidmi hýbe bitcoinová kauza. Většina lidí, se kterými se setkáváme, je z ní naštvaná, rozčarovaná, diví se, že je to vůbec možné, chtějí demisi vlády. Ale z těch, řekněme praktičtějších problémů je to asi hlavně dostupnost, nebo spíš nedostupnost bydlení. V našem kraji, s ohledem na nízké průměrné mzdy, pak celkově špatná životní situace řady lidí. Hodně časté stížnosti jsou na nemožnost najít zejména zubaře, ale i praktické lékaře. Ty diskuse se hodně liší podle toho, s kým zrovna mluvíte. Mladší lidi prostě logicky trápí jiné problémy než třeba spoluobčany v důchodovém věku. Ale vlastně se těmi diskusemi prolíná i to, že se zhoršují mezilidské vztahy a obavy z toho, kam až to dospěje. A to se obávám, že je jeden z nejhorších problémů, který ale nemá jednoduché a jasné řešení.

V médiích se v posledních dnech sem tam objevila informace ohledně emisních povolenek pro domácnosti. Kdy by měly začít platit a co to bude pro takovou českou „domácnost“ v reálu znamenat?

Tato zlodějna na občany, posvěcená Fialovou vládou, by měla začít platit už napřesrok, tedy v roce 2027. Jejich zavedení zvýší nejen náklady na vytápění domácnostem, které topí plynem nebo uhlím, ale i třeba náklady na benzín či naftu. S ohledem na to, jakým problémem jsou ceny energií už několik let, je to pro domácnosti další špatná zpráva. Systém emisních povolenek byl zaveden s cílem řešit ochranu životního prostředí. A byl by možná efektivní, kdyby se z toho nestal prostě další výdělečný kšeft. Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmě velmi důležitá – planetu máme jen jednu, ale všechna opatření musí být zaváděna s ohledem na sociální dopady a ne bezhlavě. Ti lidé na ulici by vám řekli mnohem jasněji a stručněji, co si o tom myslí.

Za propagaci komunismu a jeho symbolů hrozí až pět let vězení. Pokud novela projde přes Senát a prezidenta, mohlo by to podle Vás v závěru znamenat i zákaz KSČM? Co k tomu celému říci?

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17054 lidí

Srovnávat ovšem komunismus s nacismem je pliváním na hroby těch, kteří umírali mezi prvními za druhé světové války. Je to pliváním na všechny ty, kteří v dobré víře a snaze budovat tuhle zemi z popela druhé světové šli a stavěli a budovali po válce zničené Československo. A udělat to 35 let po tzv. sametové revoluci už je opravdu spíš k smíchu než pláči.

My jsme si nechali samozřejmě zanalyzovat, co pro nás dopad toho zákona bude znamenat. A víte co? V podstatě nic. Náš program, naše stanovy, všechny naše strategické dokumenty jsou v souladu se zákonem i ústavním pořádkem. Takže pánové z vládního Spolu si splnili svůj vlhký sen o tom, jak umlčí své největší kritiky, ale to je zatím vše. Upřímně jsem přesvědčena, že tohle jim opravdu jako nějaký skvělý předvolební krok nevyjde. To, že by chtěli zakázat KSČM, je asi zřejmé i dítěti v mateřské školce. Ale já Fialově korupční sebrance vzkazuju – umlčet se nenechám, i kdybyste nás stokrát zakázali i pozavírali.

Podívejme se na „bitcoinovou kauzu“, kterou už jste zmínila a která plní už řadu dní stránky novin i internetových webů….

Podle reakcí vládních poslanců žádná kauza není. Všechno je růžové, my všichni máme zůstat dál na růžových obláčcích naivity a věřit, že pan exministr Blažek se pomátl, což vyřešil přemístěním se ze svého ústavu, pardon úřadu, asi do nějakého jiného a nikdo jiný nic nevěděl, neviděl, neslyšel. Je to fraška. Když jsme podporovali vládu Andreje Babiše, tak já jsem patřila mezi jedny z kritiků této podpory. Ale upřímně si teď říkám, že kdyby takovou kauzu měl některý ministr tehdejší vlády, tak kolegové z ODS, STAN i TOP 09 by nás, komunisty, posílali za Ural, Babiše do vězení a požadovali okamžitou rezignaci všech, včetně zastupitelů za ANO v Horní Dolní, protože všichni by byli potenciálními zločinci.

Co v této věci říci na postoj premiéra, ale také vedení STAN a pana prezidenta?

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10733 lidí

A souhlasíte s tím, že se ministryní spravedlnosti stala po Pavlu Blažkovi Eva Decroix?

Ne a není to nic osobního vůči paní Decroix. Spíš jde o nějaký princip. V momentě, kdy jsou pochybnosti ne o tom, jestli o tom věděli, ale co všechno věděli, ostatní vládní představitelé, tak není vhodné, aby byla do čela tohoto ministerstva postavena jejich stranická kolegyně. Vyvolává to pochybnosti a nedůvěru vůči vládě.

Jak vnímáte atmosféru v zemi po zveřejnění této kauzy? Například v Ostravě se prý premiérovi nedávno nedostalo z některých stran právě hezkého přivítání….

Jak jsem již uvedla. Lidé jsou naštvaní, otrávení, běžně vám říkají, že oni by si něco takového nemohli beztrestně dovolit. A najednou vidí, že na vládní úrovni je to „normální“. Lidé nechtějí, aby jim vládli nadlidi, kteří si mohou dovolit všechno. A dávají to najevo. Vždyť i videa pana exstarosty Novotného jsou do očí bijící. Lidé se většinou do vězení netěší, ale pan exstarosta, celou dobu tak hájený všemi čelními představiteli ODS, natáčí videa o tom, jak si bude ve vězení užívat život „exkluzivního hosta“. Nedivím se pak hněvu běžných občanů…

Na závěr se ještě zeptám, jak vidíte význam konference Globsec Fórum? Letošní ročník byl zaměřený na posílení Evropy pro zajištění bezpečnější a prosperující budoucnosti. Co si pod tím představit? A jak v tomto směru vnímat dnešní vztah Evropy a USA?

Je jasné, že svět čelí opravdu novým výzvám. Ale mrzí mě, a opravdu jsou to pocity z těch mediálních výstupů, že místo na mír a mírová řešení se svět připravuje na válečné konflikty. USA je samozřejmě silným hráčem a své pozice chce ještě více posílit. Jedná tvrdě. Evropa není v tuto chvíli schopna se postavit nikomu, protože ani neví, kam se vlastně vrtnout, tak si aspoň hraje na toho nejvyššího ochránce slabých. Ovšem na úkor vlastních obyvatel…