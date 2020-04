Hannig (Rozumní): Bořitelé dobrých vztahů s těmi, kdo by mohli pomoci v těžké době.

Rusko posílá do USA a Itálie bezplatnou pomoc proti koronaviru, my odstraňujeme sochu osvoboditele Prahy jenom proto, že byl Rus.

Na činu odstranění sochy maršála Koněva je vidět, jak zajímá starostu Prahy 6, který byl zvolen za TOP09, osud Pražanů v době vrcholící pandemie. Nemohl si vybrat pro své gesto „příhodnější“ dobu. Vláda a bezpečnostní rada státu téměř nespí. S ohledem na dobré vztahy prezidenta Zemana s Čínou, i přes překážky, které tomuto vztahu kladl Pirátský starosta, proudí do ČR letecké zásilky respirátorů, roušek, testovacích sad a dalších ochranných prostředků v milionech kusů.

Naši občané si sami šijí roušky. U nás není třeba, aby bylo mylně ze Světové zdravotnické organizace (WHO) tvrdit, že roušky nejsou potřeba, jenom proto, že celý svět je nemá a že by byly třeba pro zdravotníky. Mimochodem, každý si pamatujeme, že WHO bagatelizovala ze začátku epidemii a trvalo jí týdny, než určila, že se jedná o pandemii. Ještě, že naši lidé nezapomněli na svou zručnost. Je potřeba k ní vést i tu nejmladší generaci (viz závěr mého článku Mor a války vždy nacházejí lidi nepřipravené: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748681)

Na rozdíl od jiných zemí se naše vláda postavila k epidemii čelem. Jenom jsme (ROZUMNÍ) vyčítali vládě, že měla hranice uzavřít hned, kdy v Lombardii epidemie vypukla, tak aby do Itálie nemohli vyjet lyžaři v době žákovských prázdnin. Právě lyžaři z Itálie a později z Rakouska zavlekli do ČR pandemii. Zároveň jsme proti výjimce pro pendlery. I pro pendlery ve zdravotnictví. Navíc, právě pracovníky ve zdravotnictví potřebuje naše země aby pomáhali doma.

Jsme pro nouzový stav až do 11 května tak, aby se nerozšířila nákaza v prodloužených víkendech 1. a 8. května. Andrej Babiš by měl poslechnout profesora Prymulu a nevycházet vstříc ODS, TOPce, STANu, Lidovcům a bohužel i SPD, která se ústy Tomia Okamury opět postavila do jednoho šiku s demokratickým blokem.

Pokud v tyto prodloužené víkendy nákaza opět udeří větší silou, komu to bude Demokratický blok s SPD vyčítat? No, opět vládě. Pane premiére, buďte tvrdý. Vděku se stejně nikdy nedočkáte. Vezměte si příklad z Viktora Orbána. Je tvrdý, tak jak mají být tvrdí chlapi, a jeho preference neustále rostou.

V případě rozvinutí pandemie vlivem uvolnění restriktivních opatření nám nepomůže EU. Pomoc bychom mohli čekat od Ruska, tak jak ji dostává Itálie a USA. Jenomže kvůli ideově umanutým mozkům starosty Prahy 6 (TOP 09) a primátora Prahy (Piráti), a starosty Řeporyj (ODS) s jeho adorací Vlasovců, kteří v průběhu války bojovali po boku německého Wehrmachtu, se můžeme jenom spoléhat na sebe sama. Můžeme jenom děkovat osudu, že nebyla uskutečněna návštěva druhé nejvýznamnější osobnosti státu, předsedovi Senátu na Thaj-wan. To by ani prezident Zeman nic nezmohl. Čína, by nepochopila, že jeho pravomoci jsou velice omezené.

Mimochodem, zvýšení prezidentských pravomocí by ve světle strhávání pomníků v nejméně vhodné době vůbec nebylo na škodu.

Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát

