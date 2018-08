Hannig (Rozumní): David Rath aneb Nejlepším myslivcem je bývalý pytlák

Mnozí se mě ptají, co říkáš na toho Ratha – to je drzost, co? Má odpověď většinou zní, no, drzost to sice je, ale jen ho nechte, ať mluví.

Ví totiž moc dobře, jak to ve vysoké politice chodilo a zaručeně i dál chodí. Nemá v podstatě co ztratit, a tím, jak bude odhalovat praktiky posunu peněz z EU i z jiných zdrojů do stranických pokladen velkých stran a hnutí, tak udělá dost užitečné práce. Navíc on to dokáže říct takovým způsobem, že mu média budou viset u úst a v podstatě to nezapadne.

Přece se říká, že nejlepším myslivcem je vždy polepšený pytlák, protože zná praktiky pytláků a ví, jak na ně vyzrát. Zná to z té druhé strany. Pytláci byli vždy o krok napřed před myslivci. Navíc někdy i myslivec byl pro sebe a svou rodinu pytlákem.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

To všechno David Rath zná a navíc, zná velice dobře i hlad velkých korporací po, dosud poměrně slušně fungujícím, zdravotnictví. Možná, jestli se mu podaří vyhrát, což není mezi těmi ostatními šedými myškami taková utopie, tak získá imunitu nejenom pro svou vlastní kauzu, ale i pro boj proti privatizování nemocnic, což není nic jiného než další děj rozkrádání našeho společného majetku.

Ta Volfová měla zase jednou geniální nápad. Musím ještě na naši kandidátku ROZUMNÝCH do zastupitelstva hlavního města Prahy rychle sehnat také nějakého „polepšeného pytláka“.

