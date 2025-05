Šéf strany GEN Ryvola představil zásady, jak změnit Česko

Ryvola ve videu, které stylizoval jako rozhovor se sebou samým, uvedl, že s politikou začal, když dostavěl obchodní centrum v Děčíně. Tehdy ho oslovilo ANO, zda by jim nepomohl ve volební kampani. Z „nevolitelného“ 14. místa vyskákal až na čtvrté. „Já jsem se nechal nahecovat na to, že bohatý podnikatel, který v této zemi udělá pořádek, takže jdeme za ním. Nebyl jsem sám, protože ten začátek hnutí ANO byl úžasnej,“ svěřil se Ryvola. „Začalo to být jinak. Začaly se zjišťovat věci, které asi nebyly úplně férový,“ dodal.

Politika ho dle jeho slov začala bavit, viděl v ní smysl. „Viděl jsem, že politika nemusí být jenom sprosté slovo. Ale že to může být seriózní, rozumná práce,“ sdělil. Jenže hnutí ANO v Praze bylo dle něho zprivatizované a platilo „brácha na mě, já na bráchu“. A proto v něm práskl dveřmi. Nasbíral podle svých slov dost zkušeností na to, aby založil novou stranu, podle svých představ.

„Já si myslím, že skutečně je základ to sjednocovat. Nikoliv rozdělovat. Ono je jednoduché rozděl a panuj. Mně připadalo, že někteří z prezidentů a vlád nás postavili na dvě strany barikády. To znamená, že ten mladý člověk by si měl uvědomit, že starší člověk pracoval celý život, takže by si zasloužil normální spokojený stáří. A mladý člověk by si zasloužil, že by alespoň ten začátek měl trošku nápomocnej. To znamená, že by na tom nastartování měl mít kde bydlet, měl by dostat šanci na solidní zaměstnání. A to bude to propojování generací,“ vysvětlil G ve zkratce své strany GEN.

S GENem by chtěl stabilitu, pocit bezpečí, dodržování dlouhodobé vize. „Heslo GENu je, že stát nemá hospodařit jako firma, ale má hospordařit jako rodina. Spíš bychom se měli ptát doma těch našich žen, jak jsou tak šikovný, že s tím platem, naším a jejich, dokážou vyžít. A jak za to dokážou i něco ušetřit. A ty naše ženy rozumí tomu, že co si vydělám, to můžu utratit, a že když si na něco půjčím, tak mám vědět, jak to splatím. Když se podíváte, tak nejvíc těch exekucí maj chlapi, ne ženský.“

Podle Ryvoly je dnes největší problém, že se do politiky nikdo nehrne. „Dneska musíte klečet před lidma, aby vůbec se s vámi bavili. Ale je to těžký, nemá je nikdo,“ pravil s tím, že v dostatečném množství nemá solidní lidi ani ANO, ani ODS. „Prostě ta krize politických osobností je šílená. A fakt se hledají těžko. Ale dají se najít,“ řekl a slíbil, že nebude po ulicích běhat v kostýmu, jako to dělala bývalá ministryně Schillerová. Protože chce, aby děti měly úctu před politiky, ne aby je měly za klauny.

„V životě jsem něco dokázal a stoprocentně věřím tomu, že s GENem to dokážu taky. Protože jsem se obklopil rozumnými lidmi, protože si myslím, že ten základ je v tom, že chceme dělat věci dlouhodobě. A že by to mělo mít smysl,“ sdělil závěrem.