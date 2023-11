Hannig (Rozumní): Do jeden a půlitrové lahve se nevejde hektolitr

reklama

Po dlouhé době jsem se díval na pořad Máte slovo, tentokrát byl o imigraci. Na jedné straně názory rozumných lidí, kteří si uvědomují, že do jeden a půl litrové plastové lahve se nevejde hektolitr, a na druhé obhajoba vládní politiky, týkající se tohoto problému. Velice zasvěcený popis situace v Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v emotivním projevu Alexandera Tomského. Anglie už zásluhou imigračních vrstev obyvatelstva není to, co bývala, a situace se rozhodně nevyvíjí pozitivním směrem.

Naopak na proimigrační straně studia Roman Máca, analytik think-tanku Evropské hodnoty a pracovník institutu pro bezpečnost. Ten by přece měl v první řadě dbát o bezpečnost Evropy a jejích hodnot. Musel zaregistrovat ty agresivní demonstrace, kde se podpalovala auta, malovaly se hákové kříže a nápisy Jude na podniky židovských majitelů v Berlíně. A kdo to všechno páchal? Imigranti z muslimských zemí. Mladíci z rodin imigrantů, nebo druhé a třetí generace imigrantů rodin, jejichž původ pochází ze zemí, kde je státním náboženstvím islám.

Imigrace z těchto zemí je bezpečnostní problém. Bohužel je pravdou, že ti, kterých se bude nevábná budoucnost Evropy týkat nejvíc, mladí lidé, si nejen závažnost situace neuvědomují, ale naopak přilévají olej do ohně svou podporou neziskovek, které převážejí z Afriky imigranty na Evropskou pevninu či nově i Kanárské ostrovy. A jakmile jsou ty miliony v EU, už je odtud vůbec nikdo nedostane. Státy jejich původu je zpět nechtějí.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když politiku státu, projevenou podepsáním migračního paktu ministrem vnitra Rakušanem, obhajují lidé, kteří jsou státem placeni, to se dá chápat. Zpívají píseň těch, co je platí. Ale když to obhajuje někdo, kdo kritizuje nás, kteří si myslíme, že je nutné imigraci zastavit jakýmkoliv způsobem, jinak se stále vratší lodička s názvem Evropa bez milosti potopí, to člověk chápe těžce. Přece na každé lodi je něco, čemu se říká pravidla bezpečného zatížení, aby se do plavidla nenahrnula přes okraje voda, která ho nakonec pošle ke dnu. A Evropa už není schopna dalšího zatížení nekonečným proudem nových a nových mas imigrantů.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 11072 lidí

Už jsem psal, že je nutné změnit některé zákony a úmluvy. Například Ženevskou úmluvu o uprchlících. Byla psána v jiné době a v naprosto odlišné situaci. Německo by si mělo uvědomit, že musí změnit některé své zákony, které přímo vybízejí imigranty k překonávání překážek za skvělým sociálním systémem, který nedělá rozdíl mezi těmi, co sociální systém financovali, a těmi, kteří se přijíždějí na něm přiživit.

V pořadu Máte slovo mladá, zřejmě lidskoprávní aktivistka kritizovala ty, co nemají podle ní srdce a nechtějí ty chudé, byť třeba i ekonomické migranty přijímat. A doslova říkala, že by nedělala rozdíl mezi politickými a ekonomickými migranty. Alexander Tomský jí marně vysvětloval: „Podívejte se na atlas. Obrovská Afrika a Asie a malinká Evropa. A ty stovky milionů lidí, co by chtěly žít v Evropě. To přece Evropa neunese a zhroutí se.“

Ne, mladá aktivistka na to vůbec neslyšela. A mě jímá hrůza z toho, jak tito mladí lidé budou volit do Evropského parlamentu. Piráty u nás a Zelené v západní Evropě. Myslím si, že by si lidé měli uvědomit, že je asi nutné dát tentokrát přednost těm starším, zkušeným. Ti se za tu nevědomou generaci mladých, opitých nejen pozitivním přístupem k migraci, ale sebevražedným Green Dealem, budou asi zasazovat lépe. Neboť ti mladí, bez životních zkušeností, si kopou svůj vlastní hrob.

I když musím přiznat, že existují výjimky. Do Evropského parlamentu bude kandidovat Aliance za nezávislost ČR, kde na druhém místě bude dvacetiosmiletý RNDr. Jan Sedláček, který, kdyby byl pozván, by stál, co se týká imigrace, na té straně barikády jako Alexander Tomský.

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Projev k založení Aliance za nezávislost ČR Hannig (Rozumní): Zkázonosné vlny se valí na Evropu Hannig (Rozumní): Gaza Hannig (Rozumní): Mojžíř, kam jsme to za 34 let dospěli?

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE