Hannig (Rozumní): My a oni

Ceny všeho možného rostou, mnoho z nás dostalo rozpis, kolik nás bude stát topení plynem. Mnohdy je to sedmkrát více než před rokem. Ceny elektrické energie jsou v ČR úplně nejvyšší v rámci celé EU. A to jsme jedním z hlavních výrobců elektrické energie, dalo by se říct energetická mocnost. A teď se dozvídáme, že i vodné a stočné se má příští rok zvýšit o 18 %. O růstu cen základních i jiných potravin a všeho možného zboží ani nemluvě.

Mám takový dojem, že se všichni snaží vyždímat z našich lidí všechno, i to, co už nemají. Nejenom vyždímat až na kost, jak se říká, ale i tu kost rozdrtit na prášek. Kdekdo v EU i jinde využívá slabosti naší vlády. Zvláště ta záležitost s elektrickou energií je naprosto skandální. Jakákoliv jiná vláda by bouchla do stolu a okamžitě vystoupila z Lipské burzy. Vláda pořád jedná ve shodě se všemi státy EU a neuvědomuje si, že každý stát, ať už je vůči nám přátelsky či nepřátelsky naladěn, jedná ve svůj prospěch a o nějaký jiný stát mu vůbec nejde. Němci například podporují 200 miliardami eur své podniky. To znamená, že získávají neuvěřitelnou konkurenční výhodu. Naše vláda, místo aby proti takové věci protestovala, tak mlčí.

Vlastně nemlčí. Zdražování všeho druhu ji asi tolik nepálí. Z vyšších cen, které zaplatí občané, budou také vyšší daně, vyšší DPH a tím vyšší příspěvky do státní pokladny. Tak to je takové lišácké mlčení. Co jí je do občanů, svou úlohu již splnili, ve volbách dali vládní koalici tak velký mandát, většinu 108 poslanců (a nyní vlastně 109, protože jedna poslankyně zvolená za ANO z tohoto hnutí a zřejmě i z poslaneckého klubu vystoupila) a do voleb je daleko, tak občane zalez a nepřekážej. To jsme MY, nadlidé, my si vyšším cenám přizpůsobíme naše už tak vysoké platy. Nás to nepálí. My si i tak budeme létat za státní peníze do ciziny.

V tom jsou experti senátoři, však se také Senátu říká nejdražší cestovní kancelář. Ovšem ty náklady neplatí senátoři, ale zase občané. Co se asi tak mohou přiučit v destinacích, kam létají? Vždyť nám nyní při instalaci nového složení Senátu bylo řečeno, že Senát je tu hlavně proto, aby korigoval ty hrůzy, co přicházejí z Poslanecké sněmovny. To na to musí létat třeba do Španělska či Portugalska? A to v tom lacinějším příkladu. A z jejich pohledu ONI, ten lid, voliči, na které se tak prosebně obraceli před volbami, to jsou teď po volbách jenom »hloupí joudové«, kteří přece ničemu nerozumí, a ještě mají tu drzost, že protestují na náměstích.

A nejhorší na tom je, že se každý, který přejde z té množiny ONI, lid v podzámčí, zvolením do množiny MY, zvolený a nyní tedy vyvolený, začne chovat úplně jinak. Najednou se všechno jejich konání převrátí. Jsou důležitost sama. Před kamerami do sebe pálí těžkými střelami, aby pak spolu v klidu a pohodlí ve vzájemné náklonnosti třeba poobědvali či povečeřeli. Patří přece do entity MY a před těmi dole se musí hrát divadlo.

A ještě něco mě napadlo. Tentokrát, ačkoliv jsem to v minulosti ani jednou neučinil, bych šel bez osobních výčitek do lampionového průvodu, který se konal vždy 7. listopadu. Táta měl pravdu, když mi říkal, když jsem jako mladík nadával na režim: »Buď rád, že žiješ teď a tady. Jako kluk z chudé rodiny z Krásného Března a ještě nota bene z chudého Nového světa pod drahou, bys neměl ty příležitosti, jaké máš nyní.« Jo, jo, tati. Zlatá slova.

(psáno pro iportal24.cz)

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

