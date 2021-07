Hannig (Rozumní): Neřešme minulost, řešme budoucnost

Přátelé. Jezdil jsem po republice z důvodu přípravy voleb Aliance pro budoucnost, jehož jsme my (ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty) součástí. Přidali jsme se k této silné Alianci, musíme řešit totiž řešit budoucnost. O to jde!

reklama

Přátelé. Jezdil jsem po republice z důvodu kandidátních listin Aliance pro budoucnost, jehož jsme my (ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty) její součástí. Přidali jsme se k této silné Alianci, protože si myslíme, že musíme řešit budoucnost a ne věčně minulost a nezabředávat do pandemické války, která někdy skončí a ČR se může octnout na mizině, vlivem nedokonalých zákonů a nemístného rozhazování. Přátelé, zaznamenal jsem tak mnoho nenávisti, ale daleko více pozitivně naladěných lidí, kteří už nechtějí vést žabomyší války a hledí do budoucnosti.

A právě toto řešení, kdy rozumnou budoucnost podporuje více stran, které nemají na svědomí tu šlamastiku, ve které nyní žijeme, vidí lidé jako příslib pro normální život, s normálními možnostmi podnikání a zajištění životních jistot pro seniory, neboť v této Alianci mám na starosti řešení jistot pro seniory (i s tím, že senioři nesmí být omezováni ve svých právech, např.otázce řidičských průkazů), jako ten, který vzhledem ke svému věku rozumí problémům seniorů. Dále mám na starosti kulturu, jako nominant Aliance na ministra kultury. Jsem už léta znám, jako ten, který bojuje za českou, moravskou a slezskou kulturu v médiích. Není přece možné, aby z našich médií zněly pouze zahraniční písně a naše kultura byla ve vlastní zemi popelkou, nehledě na to, že naše hospodářství bude v blízké budoucnosti potřebovat každou korunu a za hraní cizích písní v našich médiích odplývají každoročně neuvěřitelně vysoké poplatky do zahraničí a mladí, talentovaní umělci živoří na pokraji nezájmu médií o jejich, mnohdy velice kvalitní tvorbu. Pokud se stanu ministrem kultury, budu aktivně vyhledávat možnosti pro talentované mladé umělce, tak, jak jsem to statně dělal celý život. Budu také iniciovat zákon o českém jazyku, tak jak si své národní jazyky chrání např. Francie, Slovensko, Pobaltské země a mnoho dalších zemí. Dále pak chceme aby byl konečně prosazen jednotný čas (bez střídání času). Jednak proto, že ekonomicky střídání času nepřináší žádný efekt, ale i z důvodů problémů, které prožívají ti, co pracují s hospodářskými zvířaty, která jsou zvyklá na přesný řád a nějaké umělé střídání času je nezajímá. Víte, nakonec z napohled maličkostí se skládá život a Rozumní budou v rámci Aliance dbát na to, aby byl život bez zbytečného obtěžování pro občany. Rozumní v rámci Aliance budou tvrdě prosazovat to, aby naše republika nepřijímala migranty z rizikových zemí, jejichž přístup k životu se zásadně odlišuje od toho našeho.

Přátelé, i když máme mnohdy rozdílné názory na řešení toho, co se kolem nás děje co se týká pandemie a jejího řešení, musíme žít a hledět do budoucnosti.

Děkuji za podporu nás, Rozumných, kteří jsme uposlechli rad mnoha přátel, že nemá cenu za nemalých finančních prostředků, bojovat svůj boj za rozumné řešení problémů samostatně a přidali jsme se k silnému subjektu, který má dostatek finančních prostředků, aby nás dostal do Poslanecké sněmovny a my mohli konečně prosazovat rozumná řešení, bez neustálých nenávistí. Neřešme minulost, řešme budoucnost.

Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a lídr Aliance pro budoucnost v Královéhradeckém kraji

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sehnal (APB): Jedno euro investované do sportu ušetří čtyři eura ve zdravotnictví Aliance pro budoucnost se rozrostla o další nové subjekty a známé osobnosti Hannig (Rozumní): „Popírači“ versus „Svědci Covidovi“ Hannig (Rozumní): Diskriminace týmů z nových zemí EU

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.