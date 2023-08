Hannig (Rozumní): Tma na konci tunelu

reklama

Myslím si, že mnohý ze čtenářů mi dá za pravdu, že současná vláda je ta nejhorší od dob, co si člověk pamatuje. A i od dob, co nebyl na světě a co si tudíž nepamatuje. Někde jsem četl, že Fialova vláda je nejhorší od roku 1945. Já si dokonce myslím, že je i horší než vlády protektorátní, které se alespoň snažily, byť moc toho nezmohly, zachraňovat naše lidi. Dokonce předseda protektorátní vlády Eliáš byl německými okupanty popraven, protože konal ve prospěch Čechů a Moravanů. Samozřejmě nepočítám v to charakterovou zrůdu, ministra Emanuela Moravce.

Tato vláda se zadlužuje rekordním tempem. Ale ne ve prospěch našich občanů, ale ve prospěch cizích podnikatelských subjektů. Jak jinak lze vysvětlit nákup 24 amerických stíhaček F–35 za 120 miliard korun, když není na zákonnou valorizaci důchodů, když není na financování zdravotnictví a vysokých škol. Když vláda šetří kde se dá. Ale vyhodit 120 miliard za něco, co vůbec nepotřebujeme a co nakonec ani není pro náš malý vzdušný prostor vhodné. Není to totiž nic jiného než políbení prstenu vrchnosti. Dosavadní stíhačky, švédské gripeny, byly pro náš vzdušný prostor způsobilejší. A teď čtu, že budoucí piloti i pozemní personál bude zavázán doživotní mlčenlivostí.

Tento vpravdě nezvyklý krok překvapuje jak bývalé šéfy letectva, tak bezpečnostní odborníky. U gripenů i jiných systémů, které jsou také tajné, to nebylo nutné. Piloti MiG - 21 i gripenů museli mít prověrku na přísně tajné, ale žádnou mlčenlivost, navíc doživotní, podepisovat nemuseli.

Za porušení mlčenlivosti může přijít trest odnětí svobody. Tento nákup něčeho, co vůbec ke své obraně nepotřebujeme je nejenom drahý a český rozpočet nesmírně zatěžující, ale navíc i pro ty letce a pozemní personál velice nebezpečný. A to doživotně.

To je jenom jedem malý střípek z mozaiky naší nejhorší vlády za desítky let. Ministr vnitra podepsal něco, co k nám může přivést imigranty, kteří mnohonásobně navýší pocit, že nejsme ve svém státě chráněni. Už teď jsou potíže s imigranty, kteří jsou poměrně blízko našemu kulturnímu chápání světa, jako bylo znásilnění a pokus o vraždu patnáctileté dívky v Plzni mladým ukrajinským pachatelem. A jak se asi naše holubičí povaha vyrovná s něčím, čeho jsme svědky s imigranty v Německu, Francii, Švédsku a Dánsku a dalších západoevropských států, kde mají početnou imigrantskou populaci ze zemí, kde se vyznává islám.

Naše současná vláda chce také podpořit většinové hlasování v EU, ačkoliv musí vědět, že bez práva veta, bude ČR naprosto nesamostatným státem a vazalem těch velkých států.

Proč to vláda dělá? Všechno to je v neprospěch občanů ČR. Nikdy to tak nebylo, pouze po roce 1948 až do nástupu Antonína Novotného do prezidentského křesla, který se snažil dělat mnohé pro naše občany a nebyl tak devótně ponížený směrem k Moskvě.

Přijde mi, že s touto vládou se blížíme devótností, kterou trefně vyjádřil ministr zahraničí Jan Masaryk v roce 1947, kdy nám bylo zakázáno využít tzv. Marshallova plánu. Řekl: „Odletěl jsem do Moskvy jako ministr zahraničí suverénního státu a vracím se jako pohůnek Moskvy.“

A přesně to se děje teď. S touto vládou jsme pohůnci Washingtonu, Bruselu a Berlína. Nic, co koná tato vláda, není ve prospěch našeho lidu. Zdá se mi, že ti, co stojí za touto devastací všeho, počítají s tím, že dostanou velice tučné prebendy v nové federalizované EU, kam ostatně ten povoz, jehož jho jsme si poslušně a dobrovolně nasadili v roce 2004, směřuje. K regionalizaci a odnětí jakékoliv suverenity jednotlivých států střední a východní Evropy.

A kde se stala ta chyba? Nepůjdu hluboko do historie. Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021 se měl premiér Babiš postarat o to, aby strany jako ČSSD, KSČM i Přísaha kandidovaly s ANO v koalici, tak jako v koalici kandidovaly strany současné vládní koalice. Neměl se oblažovat myšlenkou, že ANO vyhraje s převahou volby, když při, v podstatě předpokládaném propadu jak ČSSD tak KSČM, to bude naprosto k ničemu, protože nebude moci sestavit vládu. Dále pak měl jako vítěz voleb přijmout nabídku prezidenta Zemana, aby se pokusil sestavit vládu. Nějaký čas by vládl s menšinovou vládou a to mi neříkejte, že taková KDU-ČSL by si za čas nedala říct. Vždyť vládla po boku všech možných stran i v národní frontě po boku KSČ za minulého režimu. Vzpomeňme lidoveckého ministra zdravotnictví Plojhara.

Byla možnost zamezit sestavení vlády koalice, která je zhoubou naší země.

To jsou, dle mého soudu tři aspekty dnešní mizérie. Nebude zase líp. Na konci tunelu je tma.

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

