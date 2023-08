Hannig (Rozumní): Volby jsou důležité, demonstrace jsou pouze ke zviditelnění

reklama

Poslancům, respektive těm z vládnoucích stran, je naprosto šuma fuk, jestli se v horku na pódiu smaží pár řečníků a dole pod pódiem tleská hlouček, či dav. Oni si odhlasují to, co jim nakáže vedení strany. Teď tu potupnou smlouvu, která poputuje k podpisu prezidenta. A může se demonstrovat horem dolem.

K prezidentské volbě se sice dostavilo hodně voličů, jenže jsem od nejedné ženy, která rozhodně nefandí vládě, slyšel, že volila generála Pavla, protože je »hezkej a vůbec takovej chlap, za kterého se nebudeme muset stydět«.

Za tu svou volbu, že je někdo »hezkej«, už ony dámy zinkasovaly zmenšení zákonné valorizace svých důchodů a bude to pokračovat dál.

A co se té demonstrace týká. Nebylo lepším řešením, než demonstrovat proti něčemu, co mělo předem zajištěno, že bude schváleno, postavit do prezidentské volby někoho, kdo by měl šanci svým vystupováním a předchozím úspěchem ve volbách, kdy se z nevolitelného místa vyšplhal na bezkonkurečně první místo díky preferenčním hlasům? Navíc pohledný chlap a také generál. Copak vedení SPD neví, jak hlasují lidé. Lidi nezajímají nějaké historické rozbory, ale pevnost v hlase a dobrý vizuální dojem. To by byla nejúčinnější demonstrace, postavit ve volbě někoho, kdo by byl dobrou protikartou proti vítěznému generálovi. Generál Blaško proti generálovi Pavlovi.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

A tak to jde u nás stále dokola a dokola. Počítá se s hloupostí lidí, však to prezident Zeman, ještě jako premiér, či předseda Poslanecké sněmovny, už nevím, co tehdy byl, když řekl tu památnou větu, vyjádřil naprosto přesně.

Bohužel, já se s tím neustále setkávám, kdy lidé nevidí byť malý kousek dopředu. Naskočí si vždy na špek a jakékoliv předchozí varování je naprosto zbytečným házením hrachu na zeď.

Každá materializovaná hloupost se dřív či později okamžitě projeví. Ačkoliv jsem nikdy nebyl komunistou, tak jsem lidi, kteří nadávali na drahotu a další pro ně nepříjemné věci a říkali, že za minulého režimu bývalo »líp«, nabádal k tomu, aby tedy volili KSČM. Najednou však zařadili zpátečku, a to tedy ne. Takže volili Věci veřejné, teď se chystají volit PRO, protože, jak říkají, »Okamura jenom žvaní a skutek utek«. A když jim říkám, tak teď máte u komunistů šikovnou mladou předsedkyni, tak odpovídají: »No jo. Ona dobře mluví, nebojí se, ale komunisti už nemají šanci.«

A když jim říkám, dřív šanci měli, proč jste je nevolili. Kvůli vám i propadli. Odpověď je vždy za ta desetiletí stejná: »My nevěděli.«

Ovšem tomu, kdo ví, tomu sluchu nepopřejí. Já jsem pro povinnou volební účast, kdy nedostavení se k volbám bude znamenat tučnou pokutu. Úplně by se otočila politická mapa, protože např. voliči KDU-ČSL, i když jim preference říkají, že tato strana nemá šanci se dostat do parlamentu, přijdou a hlas této straně dají, protože to jsou lidé disciplinovaní. Ale když bude účast u voleb povinná, tak se procentní poměr zcela změní.

Dalším řešením je snížení prahu pro vstup do Poslanecké sněmovny, když by se mým ctěným čtenářům povinné volby zdály příliš nedemokratické, protože se věrchušce zase podařilo vpravit do myšlení lidí to, že neúčast ve volbách je také legitimní postoj. Mimochodem, v Kosovu takto přišli o svou účast ve vedení svých měst a obcí lidé srbské národnosti, protože jim zase nějaký dobrák vnuknul myšlenku, že by měli volby demonstrativně ignorovat. Tak jim tam v těch městech a obcích, kde je srbská většina, vládnou Albánci, i když jsou v menšině. A nikdo s tím nic neudělá. Neúčast ve volbách je přece také volba.

Tento příklad je názornou ukázkou, kam vede mudrlantství. Volby jsou od toho, aby si lidé změnili to, co jim nevyhovuje.

Čili rada pro čtenáře mých rozumných pondělků. Ignorace voleb je velmi nebezpečná. Přesvědčujeme se o tom stále a stále.

(psáno pro portal24.cz)

