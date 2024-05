Hanzlíková (ANO): Lidé pracují už teď s nějakou závažnější nemocí dva až pět let

reklama

Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme včera opravdu nedokončili tu debatu a byly to hlavně dva okruhy: Ten jeden už zmínil pan kolega, pan poslanec Mašek. To si týkalo těch 21,5 let, kdy nám to včera opravdu ani pan ministr tady nevysvětlil, a ani s koaličními poslanci jsme se opravdu jako nedobrali, kde to číslo vzniklo a jakým způsobem. Protože když se podíváme na odchod do důchodu a věk dožití, tak to skutečně vůbec nesedí, tak jak tady říkal ta čísla kolega.

Ta druhá oblast se týkala toho, že když porovnáme věk dožití a věk dožití ve zdraví, tak nám tam vychází, že už v současné době při současných parametrech, kdy se odchází - budu držet tedy tu nejzazší dobu, takže 65 let - že lidé pracují už s nějakou závažnější nemocí dva až pět let. Samozřejmě tím, že se ještě prodlouží odchod do důchodu, tak ještě prodlužujeme tu dobu nemoci.

Pan ministr včera na tu naši debatu reagoval, že jsme se najednou začali bavit o tom, že celou dobu toho důchodu vlastně ti lidé prožijí v nemoci. Ale za mě je tedy zásadnější a daleko negativnější to, že oni v té nemoci prožijí už určitý počet let v tom zaměstnání, a my tam ještě přidáváme. Děkuji.

