Hanzlíková (ANO): Pravidla pro předčasné důchody vláda naprosto nevídaným způsobem zhoršila

Já děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já velmi ráda navážu na kolegu, pana poslance Pražáka, protože on tady velmi pěkně, vlastně prakticky předvedl to, co já jsem tady říkala ve svém projevu trošku teoreticky, ale on jak to převedl opravdu na tu profesi v zemědělství, tak na tom je přesně vidět ten obrovský problém toho návrhu, který tady projednáváme. Já jsem tady říkala, že my vlastně už v současné době víme, že máme problém s tím, že lidi pracují dva až pět let v nemoci, a to je průměr. Takže u některých lidí to samozřejmě může být i víc.

A my přesto, že víme, že takováto situace už je nyní za současných podmínek, tak vláda prostě mění a ještě přidává. Takže vlastně ti lidé skutečně budou pracovat v tom důchodu už v nemoci. Mě nejvíc zaráží, že já věřím tomu, že třeba pan ministr úplně nám jako opozici věřit nemusí, ale vyjádřilo se k tomu Ministerstvo zdravotnictví. Kdo jiný v České republice má to právo se k tomuto vyjádřit ke zdravotnímu stavu. Mě velmi mrzí, že jsme neslyšeli vyjádření pana ministra Válka, protože bych to od něj tedy očekávala, je to jeho rezort, takže on by tady měl v podstatě tedy to vysvětlit, ještě navíc, když víme, že skutečně tam měli zásadní připomínku k tomu. Ale spousta dalších odborných komisí a lékařů se k tomu vyjadřuje naprosto jasně, že ta nemocnost tam je.

A navíc ani jsme neslyšeli nějakou jasnou odpověď od pana ministra, co se týká těch náročných profesí. Mně teď za ty dva dny, co to projednáváme, psalo strašně moc lidí, že se obávají, že právě ta jejich profese se vůbec do těch náročných nedostane, a to jsou lidi, kteří potom vlastně pojedou podle těch obecných pravidel, a to jsou pravidla pro předčasné důchody, které v říjnu 2023 vláda naprosto nevídaným (Předsedající: Čas.) způsobem zhoršila. Děkuji.

