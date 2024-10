Hanzlíková (ANP): Jediný rozdíl je, že teď máte politických náměstků mnohem víc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si myslela, že navážu na svoji kolegyni paní poslankyni, ale bude to spíše reakce na pana ministra Rakušana. Jde mi o to, že chci velmi podpořit náš pozměňovací návrh, který se týká zastropování politických náměstků na dva, a to z toho důvodu, že mám praktické zkušenosti z toho, jak fungovali političtí náměstci za nás. A ti dva je opravdu pro mě maximální strop.

Naprosto nesouhlasím s tím, co tady pan ministr řekl, že teď je to přehledné, a v době, kdy byli maximálně dva političtí náměstci, tak že to nebylo přehledné. Vůbec nechápu, jak tohle můžete říct. Není v tom vůbec žádný rozdíl. A jediný, který v tom je, a poměrně velký, že teď těch politických náměstků máte opravdu mnohem více. Za nás na některých ministerstvech ani nebyli.

Znovu připomínám, že politický náměstek nemá odpovědnost za sekci, neřídí ji, nedělá žádné personální činnosti. Tohle všechno leží na vrchních ředitelích. Za ty tři roky, kdy jste udělali tu změnu, jsme se na výborech, ale i na odborných platformách přesvědčili, že političtí náměstci té agendě nerozumí, proto nechodí ani na výbory, ani na ty odborné diskuse, stejně tam chodí vrchní ředitelé, kteří nesou veškerou odpovědnost.

Děkuji.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



