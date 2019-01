Hašek (ČSSD): Je třeba nazývat věci pravými jmény

Dosavadní občasné výhružky některých západoevropských politiků-např. když nebudete “solidární” v řešení nelegální migrace (rozuměj když nepřijmete migranty), utneme Vám peníze, se zhmotňuje. A nebuďme naivní, o tom, zda jsme právní stát, se povede politický proces ( ve Švejkovi vyjádřený ve scénce zasedání c.k.polního soudu lapidárně - “přiveďte odsouzeného...ehm, co to říkám, obžalovaného...”.

Byl jsem pro vstup ČR do EU, stále si myslím, že Evropa musí fungovat společně, ale dnešní fungování EU je na hony vzdálené tomu,do kterého jsme vstupovali. Možná slyším “trávu růst”, ale politická elita naší země by neměla používat metodu “milosrdném lži” občanům, jak jsou vztahy uvnitř EU a mezi EU a ČR skvělé, nechovejme se jako prezident Beneš v roce 1938, kdy přesvědčoval veřejnost i generály, že naše spojenectví s Británií a Francií je pevné a že nás ochrání před choutkami Hitlera.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



Očekávejme tedy, že Brusel přitáhne kohoutky, do toho nástup hospodářské recese. Již několik let říkám,že by se ČR měla připravovat na postupný útlum bruselských financí, nyní to může být i útlum více skokový. Vláda,kraje i města a obce by měly začít společně připravovat “krizový balíček” řešící případné příjmové výpadky- z Bruselu i díky dopadům recese. A jako levičák se nestydím dát na stůl znovu taková témata jako progresivní zdanění fyzických i právnických osob či sektorové zdanění a v rámci nich snížení objemu kapitálu vyváženého každoročně z ČR (jde o 300-500 mld Kč ročně).

I v rozpočtově horších časech musí být nadále garantovány a zajištěny základní veřejné služby - školství, zdravotnictví, sociální služby, veřejná doprava, bezpečnost státu, přiměřená energetická a potravinová soběstačnost a bezpečnost státu a mnohé další...

autor: PV